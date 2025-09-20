為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    誰的錯？公車過站還讓女學生下車 她遭機車撞倒在地引網論戰

    女學生下公車後旋即遭後方機車追撞倒地。（圖由民眾提供）

    2025/09/20 12:51

    〔記者湯世名／彰化報導〕驚險！1名女學生昨天（19日）晚間搭乘彰化客運在彰化縣和美鎮彰新路下公車時，突然遭後方機車撞擊倒地，公車司機在現場短暫停留關心，女學生立即爬起並說「我沒事」後離開，過程被民眾PO網，引發網友熱議，有人認為客運處理有疏失，但也有人認為女學生應負最大責任;彰客則指出，司機當下有關心學生狀況，是因學生自己表示沒事並離開後，才駛離現場；警方則表示已進行釐清。

    彰化客運經理陳錫寬今天表示，彰客昨晚7點多行經和美鎮彰新路時，1名女學生因快到站才按下車鈴，司機將車輛稍微駛離站區，於安全處停靠讓女學生下車，不料女學生下車後，突然被後方1輛機車從內側車道直接撞上，導致她當場摔倒，司機發現女學生遭撞，立即表達關心，女學生旋即起身表示沒有大礙，並撐傘離開，機車騎士也無大礙，司機才駛離現場。司機是基於安全考量，才選擇在較遠離站區的位置讓女學生下車。

    影片PO網引發網友熱議，有人認為司機不該讓學生在非站區下車，也有人認為機車車速過快，未注意前方狀況才是事故發生主因，還有人認為是女學生下車後未注意車況。警方則表示，他們昨晚已接獲騎士報案，相關肇責尚待進一步釐清。

    女學生下公車後遭後方機車追撞倒地，立即起身離去。（圖由民眾提供）（記者湯世名攝）

