安全帽頻遭竊 台中警上街宣導「別再用機會題考驗人心！」

2025/09/20 12:44

〔記者許國楨／台中報導〕你的帥帽，他也想要！許多機車族花大錢買的安全帽，動輒上千甚至上萬元，原本是守護安全「護頭神器」，卻因一時貪圖方便，隨手掛在機車龍頭或座墊上，結果往往不是防禦工具，而成了宵小眼中的「最佳戰利品」，台中警方近期展開宣導：「別再用機會題考驗人心！」幽默示警也讓民眾會心一笑。

台中市第三分局統計，自今年1月以來，東、南區已受理多達84件安全帽竊案，由於轄區內有人潮洶湧的火車站、轉運站、大型購物商場與傳統市場，是宵小「覓食」熱點，除了找不到車子的「烏龍插曲」時有所聞，安全帽、導航手機，甚至機車後座掛著的高麗菜、鹹酥雞，都有可能在民眾一轉身時離奇消失。

為了降低這些「生活小掃興」，警方近日特別動員東區分駐所與志工隊，在人潮聚集的新民街市場及周邊停車場展開宣導，還準備了上頭寫著：「不想每月買新帽，出門鎖帽防竊不可少。」紅布條，標語幽默又接地氣，不少民眾路過忍不住笑出聲，直呼「這句話比廣告還有用！」

現場志工們也以國、台語雙聲道廣播提醒，呼籲民眾離開車輛前務必將安全帽收妥，貴重物品更要隨身攜帶，「別以為竊賊只會偷名牌包，連鹹酥雞也不放過！」警方打趣說，不只是安全帽，民眾也要隨手帶走掛在機車上的新鮮食材，別再幫別人加菜了！

第三分局近日展開安全帽防竊宣導。（警方提供）

警方製作醒目紅布條幽默宣導。（警方提供）

