    社會

    無良車手拒捕三重沿路撞7車 警開22槍設警車路障才逮獲

    新北市三重警分局緝捕面交車手，車手在市區狂飆，衝撞7車拒捕，警方連開22槍，以警車當路障，嫌犯仍高速撞車昏厥，被警方拖下車逮捕，場面驚險。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/20 12:04

    〔記者吳仁捷／新北報導〕27歲郭姓車手19日晚間在新北市三重面交，被警方掌握緝捕，未料郭嫌拒捕高速駕車逃逸，途中沿路危險駕駛，威脅公眾通行安全，警方三度攔停未果，期間嫌犯衝撞一輛轎車仍持續逃逸，警方對空、朝輪胎連開16槍，追捕到第三攔截點，警方連開6槍，嫌犯仍沿路危險駕駛、衝撞多車逃逸，直到第4次攔捕，警方用警車擋在車道，嫌犯撞車後才停下，被警方拖下車壓制，警方緝捕郭嫌過程，郭嫌在三重街頭亡命，連撞7車、多項違規，警方共開22槍緝捕，在郭嫌車上查獲47萬現金、點鈔機，全案依法送辦，續追幕後集團。

    三重警分局接獲情資，一名車手以美國關稅為由，吸引假投資，陳姓婦人與詐團19日晚間10時許，約在三重區正義北路、龍門路口面交取款，警方掌握埋伏，但車手脫逃，在三重區重陽路四段與三和路三段第一度攔查，嫌犯試圖衝撞員警逃逸；警方一路緊追，第二次攔查追到三重區正義北路、龍門路口要逮人，但嫌犯仍高速逃逸，員警朝空、輪胎連開16槍；第三度攔查追到三和路三段186號前，嫌犯衝撞多車仍拒補，警方再開六槍，郭嫌朝重陽路逃逸，第四度警方在重陽路二段巷道內，以警車阻擋道路，但嫌犯仍高速衝撞，撞車後停下，員警一擁而上壓制逮捕。

    警方追捕車手，車手在三重市區亡命，共撞毀3部轎車及4部機車，幸未造成人員受傷，員警當場將犯嫌壓制逮捕，當場查扣點鈔機1台，贓款新臺幣47萬元，金融卡2張、手機2支，全案依詐欺、公共危險、妨害公務，洗錢防制法等罪，將犯嫌移送新北地檢署偵辦，續追同夥。

    警方表示，另郭嫌沿路交通違規部分，警方後續將檢視追緝過程秘錄器及監視器影像，依道路交通管理處罰條例相關規定，逐條逐項舉發，預計罰單上看10餘萬元。

    新北市三重警分局緝捕面交車手，車手在市區狂飆，衝撞7車拒捕，警方連開22槍，以警車當路障才逮到人。（記者吳仁捷翻攝）

    熱門推播