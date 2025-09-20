驚悚畫面曝！埔里兩起車禍騎士秒噴飛殞命

南投縣埔里鎮12日發生死亡車禍，騎士遭撞飛，當場無生命跡象。（警方提供）

2025/09/20 11:10

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣埔里鎮在短短數日內，接連發生兩起死亡車禍，奪走兩位機車騎士寶貴生命，警方調查發現，兩起事故都發生在設有交通號誌的路口，但卻都疑因駕駛人未注意號誌指示釀禍，埔里分局呼籲民眾行經路口時，務必減速慢行，並確實遵守號誌指示行駛，切勿搶快或貪圖一時方便闖紅燈而釀成無法挽回的悲劇。

警方指出，第一起事故，9月12日清晨6時19分發生於埔里鎮中正路與中正路978巷口，56歲的徐姓機車騎士行經中正路978巷時與直行王姓男子駕駛的轎車發生撞擊，機車被撞飛半空中，殘骸四散，畫面驚悚，徐男當場無生命跡象，雖緊急送醫搶救，仍然宣告不治。

第二起事故則於15日傍晚6時26分，發生在埔里鎮信義路與西安路一段的交叉路口，33歲的劉姓機車騎士路口左轉時，與對向一部直行大型重機車衝撞，雙方同樣疑未注意號誌指示發生猛烈撞擊，劉某當場無生命跡象，雖經送醫急救仍回天乏術。

埔里警分局表示，這兩起死亡車禍，駕駛人經酒測均未酒駕，但卻都疑因駕駛人未注意號誌指示行駛釀禍，提醒駕駛人行經路口時，務必減速慢行，並注意與遵守交通號誌的指示停等或行進，在號誌變換時勿因趕時間搶快通行，養成防禦駕駛好習慣，共同維護交通安全。

南投縣埔里鎮15日發生死亡車禍，2機車衝撞，造成1死。（警方提供）

