嘉縣朴子女子多次行竊 受害者提醒注意財物安全

慣竊石女常在朴子轉運站出沒。（資料照）

2025/09/20 11:20

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市領有輕度身心障礙手冊的石姓女子多次在朴子轉運站、公園、市場及學校等地犯下多件竊案，又稱會不由自主的竊取物品，最近一件竊案日前台南高分院判決確定，判刑2個月，得易科罰金；由於小竊案刑期短，又能易科罰金，受害者提醒民眾，若遇到石女請留意自身財物安全。

根據法院判決書資料，石女曾於2023年4月30日在朴子市大同國小籃球場竊走民眾3000元，被判處拘役30日；2024年2月7日在一處市場豬肉攤竊走背包拿走2500元及信用卡、證件等，被判處拘役20日；2024年1月5日在朴子轉運站打開計程車車門偷走6000元，被判刑2月；2024年3月16日在公園偷走一輛小貨車內錢包竊走10000元，被判刑2月。

法院審理相關案件時，石女對部分案件坦承犯案、與被害人和解，也曾在部分案件上訴，稱是想上廁所才開車門拿衛生紙，也曾稱有輕度身心障礙，會不由自主的竊取物品，甚至還稱有開車門碰錢包但沒有偷錢，多件竊案上訴後被駁回，判刑確定。

受害者說，他曾向石女提出求償返還被竊金額，法院判決勝訴，但石女仍不還錢，有時還看她繼續在朴子轉運站附近遛狗；由竊案判刑刑期不長，就算犯案者被逮捕判刑，可繳罰金，即使入監服刑也幾個月就出獄，但受害者蒙受金錢損失，又擔心再被竊，只能呼籲民眾，若遇到石女，請小心留意自身財物。

