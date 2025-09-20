爬山爬到旅館去！ 女山友違反協議又碰面判賠20萬

已婚陳姓女山友與已婚人夫爬山後開房被抓包。法院判賠陳女要賠償人妻20萬元。示意圖。（資料照）

2025/09/20 10:18

〔記者林嘉東／台北報導〕已婚洪姓男子與陳姓女山友爬完山後開房，被妻子好友跟拍到，洪妻憤而提告，陳女賠洪妻11萬元，簽下和解協議書，並約法三章不再與洪男見面，洪妻才撤告；未料，1個多月後，陳女又與洪碰面，洪妻再次提告求償100萬元。新北地院審理後，認為陳女違反協議內容，判陳女須再賠償洪妻9萬元。

洪妻提告主張，她因為經營早餐店，無法陪先生爬山，先生喜歡爬山，陳女是她姊姊介紹給先生一起爬山的山友，陳女當時也有約陳女的先生一起爬山；陳女知道先生已婚，卻仍在爬完山後，與先生到宜蘭某旅社、新北市某汽車旅館開房，並拿出她早餐店女客人跟拍先生，搭公車、與陳女碰面後，一起爬山到汽車旅館開房間2小時的照片、與影片佐證。

請繼續往下閱讀...

洪妻去年8月提告求償，隔月與陳女達成和解，陳女簽下協議書，允諾不再與洪碰面，未料10月間2人又一起參加健行活動；洪妻以陳女違反協議內容不再與先生碰面，二度提告並求償100萬元精神慰撫金。

法院審理時，陳女解釋，她當天參加健行活動時，雖與洪有碰面，但是洪主動上前寒暄幾句，2人並無任何越矩行為，洪妻主張她違反規定，顯與事實未符。不過法官細看雙方簽下的協議書後，認為陳女確實違反不得碰面的協議內容，判陳女侵害洪妻配偶權，須賠償洪妻20萬元，扣除之前已賠的11萬元，還要再賠償9萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法