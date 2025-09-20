為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    爬山爬到旅館去！ 女山友違反協議又碰面判賠20萬

    已婚陳姓女山友與已婚人夫爬山後開房被抓包。法院判賠陳女要賠償人妻20萬元。示意圖。（資料照）

    已婚陳姓女山友與已婚人夫爬山後開房被抓包。法院判賠陳女要賠償人妻20萬元。示意圖。（資料照）

    2025/09/20 10:18

    〔記者林嘉東／台北報導〕已婚洪姓男子與陳姓女山友爬完山後開房，被妻子好友跟拍到，洪妻憤而提告，陳女賠洪妻11萬元，簽下和解協議書，並約法三章不再與洪男見面，洪妻才撤告；未料，1個多月後，陳女又與洪碰面，洪妻再次提告求償100萬元。新北地院審理後，認為陳女違反協議內容，判陳女須再賠償洪妻9萬元。

    洪妻提告主張，她因為經營早餐店，無法陪先生爬山，先生喜歡爬山，陳女是她姊姊介紹給先生一起爬山的山友，陳女當時也有約陳女的先生一起爬山；陳女知道先生已婚，卻仍在爬完山後，與先生到宜蘭某旅社、新北市某汽車旅館開房，並拿出她早餐店女客人跟拍先生，搭公車、與陳女碰面後，一起爬山到汽車旅館開房間2小時的照片、與影片佐證。

    洪妻去年8月提告求償，隔月與陳女達成和解，陳女簽下協議書，允諾不再與洪碰面，未料10月間2人又一起參加健行活動；洪妻以陳女違反協議內容不再與先生碰面，二度提告並求償100萬元精神慰撫金。

    法院審理時，陳女解釋，她當天參加健行活動時，雖與洪有碰面，但是洪主動上前寒暄幾句，2人並無任何越矩行為，洪妻主張她違反規定，顯與事實未符。不過法官細看雙方簽下的協議書後，認為陳女確實違反不得碰面的協議內容，判陳女侵害洪妻配偶權，須賠償洪妻20萬元，扣除之前已賠的11萬元，還要再賠償9萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播