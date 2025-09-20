為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆清晨民宅火警疏散27人 疑菸蒂未熄釀禍屋主恐涉公共危險罪

    基隆市中正路一處民宅今天清晨火警。基隆市消防局火調科勘驗火場發現，起火點位於1樓臥室，疑為張姓屋主處理菸蒂不慎，引燃火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市中正路一處民宅今天清晨火警。基隆市消防局火調科勘驗火場發現，起火點位於1樓臥室，疑為張姓屋主處理菸蒂不慎，引燃火勢。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/20 10:08

    〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中正路一處民宅今天清晨發生火警，基隆市消防局邊滅火，邊疏散27名住戶，所幸未傳出人員受傷；火調科勘驗火場發現，起火點位於1樓臥室，從起火點周邊衣物、床墊被燒毀的情況研判，疑為張姓屋主處理菸蒂不慎，引燃火勢；警方已經展開調查，周男恐吃上刑法公共危險罪官司。

    基隆市消防局今天上午6點26分獲報，基隆市中正路1處民宅火警，出動仁愛、信二、七堵分隊，基隆港消東岸分隊也支援前往。一大隊副大隊長王博昇帶隊員趕抵時，現場為4層公寓、5樓加蓋的建築；由於1樓不斷竄出大量白煙，與刺鼻燒焦味，趕緊佈放水線滅火。

    消防隊員搶救時，擔心火勢延燒至2、3、4樓，趕緊逐樓疏散住戶，與隔壁鄰居，累計共疏散27名住戶，直到上午7點15分才控制火勢，所幸未傳出人員受困、受傷；火調科調查發現，起火點位於1樓臥室，從起火點周邊衣物及床墊被燒毀的情況研判，起火原因疑為張姓屋主處理菸蒂不慎，引發火勢。警方獲知後已展開調查，張男恐因此吃上公共危險「失火燒毀他人物品罪」官司。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    基隆市中正路一處民宅今天清晨火警。基隆市消防局火調科勘驗火場發現，起火點位於1樓臥室，疑為張姓屋主處理菸蒂不慎，引燃火勢。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市中正路一處民宅今天清晨火警。基隆市消防局火調科勘驗火場發現，起火點位於1樓臥室，疑為張姓屋主處理菸蒂不慎，引燃火勢。（記者林嘉東翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播