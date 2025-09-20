基隆清晨民宅火警疏散27人 疑菸蒂未熄釀禍屋主恐涉公共危險罪

基隆市中正路一處民宅今天清晨火警。基隆市消防局火調科勘驗火場發現，起火點位於1樓臥室，疑為張姓屋主處理菸蒂不慎，引燃火勢。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/20 10:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中正路一處民宅今天清晨發生火警，基隆市消防局邊滅火，邊疏散27名住戶，所幸未傳出人員受傷；火調科勘驗火場發現，起火點位於1樓臥室，從起火點周邊衣物、床墊被燒毀的情況研判，疑為張姓屋主處理菸蒂不慎，引燃火勢；警方已經展開調查，周男恐吃上刑法公共危險罪官司。

基隆市消防局今天上午6點26分獲報，基隆市中正路1處民宅火警，出動仁愛、信二、七堵分隊，基隆港消東岸分隊也支援前往。一大隊副大隊長王博昇帶隊員趕抵時，現場為4層公寓、5樓加蓋的建築；由於1樓不斷竄出大量白煙，與刺鼻燒焦味，趕緊佈放水線滅火。

消防隊員搶救時，擔心火勢延燒至2、3、4樓，趕緊逐樓疏散住戶，與隔壁鄰居，累計共疏散27名住戶，直到上午7點15分才控制火勢，所幸未傳出人員受困、受傷；火調科調查發現，起火點位於1樓臥室，從起火點周邊衣物及床墊被燒毀的情況研判，起火原因疑為張姓屋主處理菸蒂不慎，引發火勢。警方獲知後已展開調查，張男恐因此吃上公共危險「失火燒毀他人物品罪」官司。

基隆市中正路一處民宅今天清晨火警。基隆市消防局火調科勘驗火場發現，起火點位於1樓臥室，疑為張姓屋主處理菸蒂不慎，引燃火勢。（記者林嘉東翻攝）

