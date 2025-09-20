台中男戲精附身「腦補」狂飆 吞28張罰單18萬…後來真的被通緝

杜男當時以為被通緝，騎車狂催油門逃逸。（資料照）

2025/09/20 09:39

〔記者許國楨／台中報導〕台中市44歲杜姓男子日前騎機車上路，因車牌貼膠帶被警方盯上攔查，他突然戲精附身以為被通緝，隨即催下油門全程狂飆約2公里，結果才發現搞烏龍，苦吞破18萬元28張罰單，只是事情還沒結束，警方近日再度查詢資料時，赫然發現他剛因竊盜案發布通緝循線逮人，等於他那天的「腦補演出」，竟意外成了預言。

台中第六分局協和所警員上月底巡經西屯區中工三路與天助街口時，發現杜男騎乘機車車牌疑貼有不明膠帶攔查，杜男以為被通緝，先假意配合隨即油門一催逃竄，警方跟車約2公里後，才在安和路將他攔下。

杜男被攔下後還一度棄車徒步逃逸，但仍被警方當場壓制，一查才發現，杜男當時根本還沒有被通緝，自導自演了一場逃亡大戲，不過代價卻超乎想像，警方逐一舉發他沿途違規行為，包含闖紅燈、逆向、騎人行道、危險駕駛等高達28項違規，總罰金高達18萬5400元。

細數罰單，包括騎人行道4張、騎禁行機車道4張、未打方向燈5張、逆向3張、蛇形3張、闖紅燈3張、紅燈右轉1張、不服攔查取締1張、使用他車車牌1張、以其他方式使車牌不能辨識1張、任意驟然減速2張共28張罰單，杜男當場臉色慘白，直呼：「這下真的吃不消了！」

只是故事本該結束，沒想到還有「續集」，警方近日查詢資料時，赫然發現杜男真的因竊盜案剛被發布通緝，那天的「腦補演出」意外成預言，這回杜男再也跑不掉，直接被帶回詢後解送歸案。

杜男一度棄車落跑。（資料照）

警方當時壓制杜男，發現烏龍一場，沒想到近日查出杜男真的被通緝。（資料照）

