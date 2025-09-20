竹縣新豐垃圾場火災 火場西側還有煙

今天清晨6點，在新豐垃圾場西側雖不見明火，但仍持續有濃煙竄出。（竹縣府消防局提供）

2025/09/20 09:32

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新豐垃圾掩埋場火警，自昨天凌晨0點發生後，至少1000平方公尺的火場，目前在火場西側仍有煙冒出、沒有明火，縣府消防局已經開始配合怪手開挖、灑水，爭取儘速把可能的殘火全部處理完畢。

這場火災昨天凌晨0點發生後，火勢來得突然且猛烈，一「開局」就是1000平方公尺的面積，且從數層樓高的垃圾山頂往下全面燃燒，附近居民們質疑「何以發現得如此慢？」

縣府消防局獲報前，正配合鐵道局在高鐵新竹站列車運營結束後，進行大量傷患的搶救演練，沒想到突然接獲前述「大火」，疲於奔命趕往搶救。

消防人員到場後摸黑佈署4條水線配合5台挖土機、1台消防機器人以及空拍機，不斷朝20多公尺高的火場灑水，其實作用有限，才會直到昨天早上9點20分方把火勢撲滅，後續做殘火處理。

昨晚還多虧天降雨水，一度幫火場降溫，但消防局仍不敢大意，仍排多輛怪手在場漏夜輪班警戒。

到今天清晨6點過後，火場北側經小堆開挖、盤整後確認幾乎無煙；火場西側雖無明火，但仍有冒煙現象，目前怪手仍持續作業開挖，消防員也配合繼續灑水降溫中。

新豐垃圾場昨天凌晨大火，起自好幾層樓高的垃圾山頂。（竹縣府消防局提供）

新豐垃圾場這次的火警一「開局」就是至少1000平方公尺的面積。（竹縣府消防局提供）

