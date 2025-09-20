獨家》男攜鳥爪刀逛航太展 蕭美琴當時也在場內維安一度戒備

25歲李姓男子昨日前往台北南港展覽館1館舉辦的「台灣國際無人機暨無人載具展」，結果在展館門口被安檢人員查獲身上藏有類似鳥爪的彎形刀械。示意圖，非男子所攜刀械。（記者劉慶侯截自網路）

2025/09/20 09:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕25歲李姓男子昨日前往台北南港展覽館1館舉辦的「台灣國際無人機暨無人載具展」，結果在展館門口被安檢人員查獲身上藏有類似鳥爪的彎形刀械。由於當時副總統蕭美琴也在會場內參觀因此引起維安人員關注，但由於李男所持刀並非管制性刀械，南港警分局最後依違反社會秩序法送辦。

台北南港展覽館1館近期舉辦許多重量級商展，吸引國內外眾多家廠商參展和民眾參觀，日前舉辦的「台北國際航太暨國防工業展覽會」，總統賴清德也到場與會。至於9月18至9月20日則是另一場值得關注的「台灣國際無人機暨無人載具展」活動。

警方表示，李姓男子是昨（19）日近中午時段前往台北南港展覽館1館，大門警衛人員進行安全檢查時，發現對方身上藏有一柄類似鳥禽爪子的小型彎刀刀械，當場立即予以查扣。

由於當時副總統蕭美琴也在展覽館內參觀，李男攜帶刀械的行為立即引起維安人員和警方的高度注意，但後來經調查排除有任何動機。警方鑑於此類鳥爪型刀械非管制刀械，訊後將李男依社維法裁處送辦。

