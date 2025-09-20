為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「養身館」屢被查獲性交易 北市府偕警斷水斷電斬根源

    「晶亮足體養身館」，涉嫌掛羊頭賣狗肉，非法提供性交易服務。北市府昨（19）日依法執行斷水斷電，（記者劉慶侯翻攝）

    「晶亮足體養身館」，涉嫌掛羊頭賣狗肉，非法提供性交易服務。北市府昨（19）日依法執行斷水斷電，（記者劉慶侯翻攝）

    2025/09/20 09:20

    〔記者劉慶侯／台北報導〕位在北市大同區延平北路上「晶亮足體養身館」，涉嫌掛羊頭賣狗肉，非法提供性交易服務。連續兩次遭大同分局查獲，但仍持續違法營業。北市府昨（19）日果斷出手，會同警方及相關單位，依法執行斷水斷電，業者自此不得不歇業，連帶租賃給業者的房東也遭受鉅大損失。

    警方表示，大同區為老舊社區，民風純樸，「晶亮足體養身館」卻暗中提供半套性交易服務。警方接獲檢舉後，轄區民生西路派出所於111年2月持搜索票臨檢時，當場查獲女按摩師與男客進行性交易，不僅依法移送裁罰，更立即提報市府列管。

    然而，業者無視警方查緝，持續挑戰公權力，甚至更換招牌規避，暗中持續經營不法色情交易。大同分局不動聲色，派專人持續嚴密蒐證，113年8月再度持搜索票突襲查緝，當場再度查獲經營色情不法行為，除依法移送及裁罰外，並報請市府都市發展局依都市計畫法裁處，最終執行勒令停業及斷水斷電處分。

    昨（19）日，市府都市發展局、大同分局、台電及自來水公司聯手執行斷水斷電，並由警方全程維安，強勢掃除「治安毒瘤」。

    大同分局表示，北市政府與警方展現「零容忍」態度，絕不允許任何不法色情業者以身試法，市府將持續結合第三方警政力量，堅決清除治安污染源，打造市民安居的生活環境。警方也呼籲房東切勿將房屋租給不法業者，不僅造成社會治安疑慮更因而觸法並損害自身權益。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播