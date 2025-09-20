象龜爬上大馬路！ 警循線找到飼主

蘇卡達象龜離家出走，誤闖馬路，被巡邏員警發現，暫時帶回收留，並幫牠與飼主團圓。（民眾提供）

2025/09/20 09:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南善化警分局巡邏車行駛在大馬路上時，看見有1隻帶殼的不明物種在内側車道緩慢移動，險象環生，下車察看，竟是蘇卡達象龜，懷疑是民眾走失寵物，由於擔心其隨意爬行會造成交通事故，遂將帶返派出所照料，並循線找到飼主，順利回家。

安定區港口派出所長陳碧章、警員楊智宇，在本月18日下午執行巡邏勤務時，在市道178線內側車道看到疑似動物爬行，相當危險，趨近查探，確認是象龜，可能有人飼養，不知何故離家出走，因此先代為收留。

警方將象龜帶回派出所照料，並積極調閱監視器協助尋找失主，最後終於聯繫上飼養的洪姓民眾，通知領回。

洪姓民眾表示，該寵物龜已飼養3年，不明原因突然爬離住家，相當著急，且一直在四處找尋，原來被好心的員警發現、收留。

洪姓民眾到派出所時，見其寵物龜平安無事，欣喜不已，再三感謝警方熱心協助，能與寵物再次團圓。

善化分局呼籲，飼養寵物應多加注意其動向與安全，避免因一時疏忽，造成走失，進而發生危險。

