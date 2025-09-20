為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    阿公阿媽聚賭喊牌聲宏亮 引警搗破「士九」賭場

    賭客聚賭，遭警活逮。（記者邱俊福翻攝）

    2025/09/20 08:53

    〔記者邱俊福／台北報導〕台北市松山區一棟老舊民宅內，平常經常有阿公阿媽熟齡長者頻繁進出，且過往路人常聽見喊牌聲，引起轄區北市警松山分局注意，警方經確認是一處「士九」職業賭場後，日前突襲一舉破獲，逮捕負責人、把風與賭客共16人送辦。

    警方表示，逮捕的賭客14人，年齡約為60至70歲，幾乎都為打零工或退休無業人士，其中一名賭客更年近90歲；該賭場多於平日午間時段營運，以「士九象棋」當成牌九進行對賭。

    警方是據報後展開追查，發現現場除有人把風之外，該賭場從中午過後即開始營業，經跟監一週，於本月16日下午16時許，持搜索票前往搜索，賭客見警察衝入後，嚇得屋內四處逃竄。

    共查獲賭場負責人張姓男子、把風工作人員歐姓男子及賭客14人到案，現場查扣賭具象棋、抽頭金、賭資共10萬餘元，以及監控設備、門禁遙控器等證物。

    警詢後，警方依賭博罪嫌將張、歐2人移送台北地檢署偵辦，其餘14名賭客均依社會秩序維護法裁處。

    警方查扣賭具象棋、抽頭金、賭資共10萬餘元，以及監控設備、門禁遙控器等證物。（記者邱俊福翻攝）

