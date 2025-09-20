老母高榮就診「轉眼消失」 高雄警方7小時平安尋回

老婦（紅圈）獨自離開醫院，徒步失聯後在10公里外被尋獲。（讀者提供）

2025/09/20 08:51

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市74歲方姓婦人昨天由家屬陪同到高雄榮總就診，不料在家屬上廁所不到1分鐘的空檔，老婦「轉眼消失」，家屬心急如焚尋找，並在網路發文求助；左營警分局接獲報案，調閱監視器確認老婦已離開醫院，所幸約7小時後會同苓雅分局在10公里外找到人，僅暈眩跌倒頭部擦挫傷，送醫治療，意識清楚、無生命危險之虞。

左營分局指出，方婦昨天上午11點27分獨自離開醫院，家屬下午2點到博愛四路派出所報案，因遲遲未返家，身上也沒有帶手機可定位，警方過濾監視器影像，確認從民族路步行往南，轉自由路到成功路，緊急通報相關分局協尋。

大約昨晚9點，博愛所會同成功派出所員警在苓雅區成功一路尋獲方婦，她因暈眩跌倒頭部擦挫傷，所幸意識清楚、無生命危險，緊急護送到阮綜合醫院治療，通知家屬到場陪伴，隨後接回家照顧。

家屬發文說「怎麼辦？帶媽媽高雄榮總回診，沒想到就在我上廁所不到1分鐘的空檔，媽媽就走失了。媽媽走失到現在還沒吃午飯、好擔心她的身體狀況，希望他走累了會停下來休息」，並強調「仁武楠梓左營都繞過了、像大海撈針一樣，有誰知道我的心急如焚」、「希望有奇蹟趕快出現」；最後奇蹟果然出現，家屬也十分感謝警方大力幫忙。

高雄警方平安尋獲老婦。（讀者提供）

