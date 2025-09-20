舉張清芳為例！富商離婚得花2億 小三怨正宮：不要逼我詛咒她早點死掉

富商須花2億才能換自由身，小三咒他老婆早點死。示意圖。（資料照）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓女子與一名富商發生婚外情，富商打算離婚把小三扶正，當許女得知，富商離婚的條件之一是要負責養老婆直到終老，許女一算富商至少得花2億元，氣得她破口大駡：「請你不要逼我詛咒她早一點死掉」，還舉例說：「張清芳離婚的時候也只是拿走了不到十分之一」，許女的惡行惡狀被富商妻蒐證後告上法院，法官判許女應賠15萬元。

判決指出，台灣一名富商在美國、印尼、台灣都有公司，富商老婆帶著孩子住美國，富商則是當空中飛人時常來往三個國家；由於富商事業做很大，配有3部手機，2023年間，他到美國陪妻小後，疑似忘記帶走在美國使用的手機，留在美國住處被孩子發現一直有訊息傳進來，孩子點開手機查看，發現許女竟跟父親有姦情，許女還撒嬌「情人節我又是一個人過」、「想跟你說說話，再睡覺」。

孩子把訊息交給母親後，富商妻才驚覺老公出軌，更讓富商妻心死的是，前一段時間，富商跟她提離婚，但她不想離婚，提出如果要離婚，至少要付高額贍養費養她直至終老的條件，富商不同意，只打算給妻子5、6千萬加1棟美國的房子，雙方離婚條件談不攏只好暫時作罷。

而富商妻發現，許女得知此事後，竟向富商洗腦：「如果照著你剛剛跟我說的條件，假設她再活25年，就是等於你要給她1億5千萬至2億2千5百萬，這還不包含房子喔，請你不要逼我詛咒她早一點死掉」、「你剛剛還提到有說要給她一些股份？ 那價值就遠超過我的估算，如果你離個婚要損失2至3億，那不如就讓法院判好了」。

許女還舉例，指「張清芳離婚的時候也只是拿走了不到十分之一」、「你把那麼多錢給了她，你還會有閒錢來照顧我嗎？」富商妻看到訊息後氣得直發抖，怒向許女提告侵權求償100萬元；高雄地方法院審理時，許女否認與富商有婚外情，還說富商和老婆談離婚超過10年，兩人早無感情基礎，即使自己真有介入也不算破壞婚姻，但法官根據相關事證，認定許女與富商有染，因此依侵害程度判她應賠15萬元，可上訴。

