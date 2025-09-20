高雄市區16分鐘8次超速破百公里 酒駕釀1死1傷要關7年5月

蔡男酒駕釀重大傷亡，不服高雄高分院判決，上訴被駁回，檢方將通知他入監服刑。（記者鮑建信攝）

2025/09/20 07:25

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蔡姓男子凌晨酒駕，短短16分鐘，竟有8次時速破百，並釀成騎士1死1重傷，被高等法院高雄分院依公共危險罪，重判徒刑7年5月，他上訴被駁回，即將入監執行。

判決書指出，2023年8月9日凌晨，被告蔡男在仁武區天山釣蝦場唱歌，並飲用威士忌後，開車搭載張姓友人外出，途經左營大路與店仔頂路交岔路口時，涉嫌以時速102公里行駛，失控撞擊等紅燈的陳姓騎士後載周女，蔡男本人也受傷。

請繼續往下閱讀...

警方抵達現場，將3人送醫急救，陳男傷重不治，周女受重傷，蔡男酒測值為0.99MG/L，依公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵查起訴，並被橋頭地院國民法官庭判處有期徒刑7年5月，他不服上訴。

高雄高分院調查發現，案發當天凌晨2點14分，蔡男自釣蝦場酒駕，至2時30分肇事，短短16分鐘，在市區道路高速行駛，期間有8次時速破百公里，涉案情節重大，維持原審刑度。

蔡男仍然不服，被最高法院判決駁回，全案落幕，橋頭地檢署並將通知他到案服刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法