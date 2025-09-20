為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    高雄市區16分鐘8次超速破百公里 酒駕釀1死1傷要關7年5月

    蔡男酒駕釀重大傷亡，不服高雄高分院判決，上訴被駁回，檢方將通知他入監服刑。（記者鮑建信攝）

    蔡男酒駕釀重大傷亡，不服高雄高分院判決，上訴被駁回，檢方將通知他入監服刑。（記者鮑建信攝）

    2025/09/20 07:25

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市蔡姓男子凌晨酒駕，短短16分鐘，竟有8次時速破百，並釀成騎士1死1重傷，被高等法院高雄分院依公共危險罪，重判徒刑7年5月，他上訴被駁回，即將入監執行。

    判決書指出，2023年8月9日凌晨，被告蔡男在仁武區天山釣蝦場唱歌，並飲用威士忌後，開車搭載張姓友人外出，途經左營大路與店仔頂路交岔路口時，涉嫌以時速102公里行駛，失控撞擊等紅燈的陳姓騎士後載周女，蔡男本人也受傷。

    警方抵達現場，將3人送醫急救，陳男傷重不治，周女受重傷，蔡男酒測值為0.99MG/L，依公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵查起訴，並被橋頭地院國民法官庭判處有期徒刑7年5月，他不服上訴。

    高雄高分院調查發現，案發當天凌晨2點14分，蔡男自釣蝦場酒駕，至2時30分肇事，短短16分鐘，在市區道路高速行駛，期間有8次時速破百公里，涉案情節重大，維持原審刑度。

    蔡男仍然不服，被最高法院判決駁回，全案落幕，橋頭地檢署並將通知他到案服刑。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播