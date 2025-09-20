為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    纏鬥10年！台南女槓管委會履告屢敗 為電梯張貼法院文件怒告16人

    施姓女子與社區糾紛可追溯至2013年中秋烤肉，今年指控管委會張貼未確定判決侵害名譽與隱私，怒告16人求償78萬，台南地院認屬公開資訊，判決全數駁回。烤肉示意圖，與當事人無關。（資料照）

    2025/09/20 06:27

    〔記者王捷／台南報導〕因中秋節烤肉不愉快，台南市施姓女子10年來與鄰居官司不斷，今年她又認為社區管理委員會等成員張貼裁判書在電梯公佈欄，侵害名譽與隱私，對16人提告求償78萬元；台南地方法院認定，判決是公開內容，駁回告訴。

    施女與鄰居的糾紛最早可追溯到2013年中秋烤肉糾紛，2014年二度因烤肉爭議，此後與社區間陸續有停車、會議紀錄、名譽爭議、維修與庶務金、資源回收、協力廠商續約與差旅費等官司，民事多以敗訴收場，刑事多為不起訴或再議駁回。

    2023年8月間，施女與跟鄰居在管理室外發生爭執提告傷害，今年5月宣判仍未確定，施女指控，管委會以社區決議，將刑事判決張貼於7棟電梯與兩處出入口公佈欄，並同步於數位公告平台播放，她提告求償，部分民事判決內容覆蓋在刑案毀損部分的無罪記載，等同移花接木與變造，就變造與張貼各求償10萬元，內容張貼4天、管委會拒下架、每日求償2萬元共8萬元。還有監視器影像被PO上傳社區群組、長期監控妨害出入自由，某人教唆管委會對她強制遷出，怒告16人，共求償78萬多元。

    法院認為，公告的判決難認變造，社區確有表決紀錄，張貼範圍為電梯、出入口與數位平台，屬管理事務下的資訊流通。至於所稱秘錄與上傳，原告僅提出翻拍照片，而且監視器是多數社區安全措施，很難認為是侵害出入自由與隱私，全部駁回施女的告訴。

