新北三重警追詐團連開20餘槍 車手落網無人受傷

〔中央社〕新北市三重警方昨天深夜圍捕詐騙集團車手，郭姓嫌疑人駕車衝撞逃逸，員警沿途連開20餘槍示警，最終在重陽路二段將人圍捕壓制，全案無人員傷亡，詳細涉案過程仍待調查。

三重警分局今天凌晨接受中央社記者電訪表示，案件發生於19日深夜11時許，警方鎖定詐騙集團安排面交的車手，埋伏於三重區龍門路與正義北路一帶。當郭姓男子出面領取贓款時，員警立即上前逮捕，但郭嫌駕駛轎車衝撞逃逸。

警方隨即出動警網，展開汽、機車聯合追捕，行經三和路三段、重陽路二段一帶時，員警先朝空中鳴槍示警，但郭嫌持續逃竄。過程中，警方共開了20餘槍，並在重陽路二段成功攔截，將郭嫌壓制逮捕。

民進黨新北市議員邱婷蔚稍早提供照片與影片顯示，圍捕過程中，警車與疑為郭嫌駕駛的白色轎車發生對撞，車頭及引擎均受損。深夜現場警笛聲響，引來路人側目，機車警網也加入支援。

這起警匪追車槍戰，在網路社群媒體也有許多目擊網友公布照片、影片，並貼文稱「為認真拼命的警察們鼓掌，辛苦了」。文章也批評詐騙集團的惡劣。

警方強調，圍捕行動中，無員警與民眾受傷，嫌犯亦未中彈。郭嫌被帶回偵辦，實際涉案內容經封鎖現場將進一步鑑識、釐清。（編輯：徐睿承）1140920

