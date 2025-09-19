為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新北警「金勤獎」 40年義警等125人獲表揚

    新北市警察局今晚舉辦金勤獎頒獎，表揚125位義警楷模，感謝他們長年為鄰里治安等付出。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/19 22:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市政府、警察局今晚舉辦金勤獎頒獎典禮，表揚125位義警楷模，其中永和義警中隊副中隊長林敦正、中和中隊南勢分隊隊員張欽雄2人，從事義警長達40年，深耕社區鄰里治安，年資超過多數官警，獲選義警楷模實至名歸，連同其餘上台楷模，都獲得現場滿堂彩。

    新北市警察局今晚為獨有的金勤獎舉辦頒獎典禮，由義警大隊長陳汪全帶隊，率125位義警楷模走上星光大道，宛如明星般進場，警察、義警及親友團們則夾道歡迎，等到眾人上台時，也爭相拍照，見證榮譽一刻，新北市長侯友宜也逐一頒獎給義警楷模們。

    陳汪全表示，今年125位義警楷模，都是長年協助員警執行選舉、城鎮韌性演習（萬安、民安演習），從早年的春安、只要警方有勤務需求，義警們總無怨無悔響應，「警力有限、民力無窮」下，全新北擁有4174義警，挹注全國人口最多、勤務最吃緊的新北警方，義警們堪稱是最有力的後盾、夥伴。

    新北市警察局保安科長劉德明表示，「金勤獎」涵義代表著「真情」、「真勤勉」，藉由「金勤獎」表揚義警楷模，凝聚義警同仁協助維護社會治安的共識。

    侯友宜感謝義警大隊長陳汪全帶領民力團隊，堅守「打造安全城市」的核心價值，運用社會人力資源，結合民間自衛力量，彌補警力空隙，共組治安防護網，透過表揚，提高工作榮譽感及協勤維護治安之意願。

    新北市警察局今晚舉辦金勤獎頒獎，表揚125位義警楷模，感謝他們長年為鄰里治安等付出。（記者吳仁捷翻攝）

