台東縣社會處長陳淑蘭未落實監督、損害安置少年權益 懲戒法院判降2級、罰30萬確定

台東縣社會處長陳淑蘭被控未落實監督、損害安置少年權益，遭監察院彈劾並移付懲戒， 懲戒法院第二審判她降2級、罰30萬確定。（記者楊國文攝）

2025/09/19 21:58

〔記者楊國文／台北報導〕台東縣社會處長陳淑蘭因某兒少機構性侵案未善盡主管職責、處置不當，遭監察院彈劾，並移送懲戒。懲戒法院第一審認定陳女未落實監督之責、損害安置少年權益，判決陳淑蘭降2級改敘，併罰款30萬元，陳女不服上訴，懲戒法院第二審判決駁回確定。

判決指出，2020年9月8日，社會處接獲士林地院通報某兒少機構林姓主任涉嫌性猥褻收容少年事件，社會處即派員至該機構訪視，行政調查發現該機構有4名工作人員坦承有以暴力身心虐待的管教行為。

2021年5月4日，社會處召開「台東縣兒童及少年福利機構工作人員疑似不當照顧通報案調查評估專案小組會議」，陳淑蘭擔任會議主席，開會結果未依兒少權法規定處分4名工作人員，僅決議對機構裁罰12萬元及命於6個月內改善，未盡督導之責。

而社會處在調查收容少年遭猥褻一事時，陳淑蘭認為機構創辦人「應先知情」，未能直接聯繫機構董事會，而是透過案外人「寶珠」、「師父」轉告機構配合將林姓主任停職，未依性平事件應保密規定處理。

監察院調查認為，陳淑蘭自2020年3月30日起擔任台東縣社會處處長，掌理社會處業務，並負責核定「違反兒童及少年福利與權益保障法處分及強制執行」、「保護個案責任通報檢討會議」、「兒童及少年安置教養機構立案管理」業務，卻未依法令善盡主管權責，使得某兒少機構持續發生不當管教、機構人員強制猥褻院生事件，損害安置少年權益，已損害公務員名譽及政府信譽，將她彈劾，移送懲戒法院。

懲戒法院第一審認為，陳淑蘭為台東縣政府社會處處長，未能遵守法律要求，致有不當管教行為的工作人員繼續留任機構而造成更大不幸，其後於安置機構發生不當管教及性平事件，又未能痛定思痛，落實監督改善之責，均危害兒少權益不輕，另洩密與安置機構無關之人，判決降2級改敘，併罰款30萬元。

陳女不服上訴，懲戒法院二審認定，原審判決並無違背法令或不當之處，判決駁回上訴確定。

