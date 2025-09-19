高雄男看電影與人爭吵 竟留言恐嚇影城將有「鮮血場」

高雄大遠百威秀影城遭人留言恐嚇將有「鮮血場」，警方加強巡檢。（民眾提供）

2025/09/19 21:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕電影「劇場版．歌之王子殿下」目前上映中，但動畫公司的臉書卻遭人留言恐嚇「高雄威秀9月20、21、23這3天的場次最好小心了，可能會有鮮血場在內」。高雄警方獲報後於今（19）日逮到發出恐嚇留言的張男（27歲），並依恐嚇公眾罪送辦。

據了解，張男今早到高雄大遠百的威秀影城觀看電影「歌之王子殿下」，當時因擋到其他觀影者的視線，雙方因此發生口角，事後張男怒氣難平，竟到動畫公司臉書留言「高雄威秀9月20、21、23這3天的場次最好小心了，可能會有鮮血場在內」，雖然留言已被刪除，但已有粉絲報案。

轄區警方苓雅分局指出，今日下午1點45分接獲通報，指該影城遭網友留言恐嚇，警方立即與影城人員保持密切聯繫，並通知到分局報案。

專案小組調查，鎖定稍早與其他客人因擋到觀賞視線產生口角的張男涉有重嫌，晚間7點半將張男查緝到案，警詢後，依違反刑法第151條恐嚇公眾罪，函送地檢署偵辦。

警方同時派遣人員前往影城場檢、巡邏及定點守望等安全維護作為，基於保護民眾安全為首要考量，更加落實執行本項勤務。

男子恐嚇影城將有「鮮血場」，雖已被逮，但警方仍加強巡檢。（民眾提供）

