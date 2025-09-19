為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    男大生偷恩人260萬 和解分期還得捐錢行善

    新竹男大生偷「恩人」260萬，分期還得捐出錢行善。（記者蔡彰盛攝）

    新竹男大生偷「恩人」260萬，分期還得捐出錢行善。（記者蔡彰盛攝）

    2025/09/19 21:01

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕他恩將仇報，被害人告訴他什麼叫大愛！新竹蔣姓男大生先前住在徐姓女友家中，竟因簽賭運彩積欠130萬元債務，潛入女友家竊走徐父放在系統櫃的260萬元，事後徐父將蔣男的百萬和解金化為大愛，指定捐給台灣癌症基金會與家扶基金會，讓蔣男贖罪時也能行善。

    法官調查，蔣宗儒先前為徐女男友，曾住在新竹市徐家，因徐女準備出國留學而分手，去年9月初某日，蔣男竟於搬離前，徒手竊取徐家感應磁扣，去年12月11日深夜，蔣男到徐宅外觀察，發現無人在內，遂持磁扣侵入，徒手竊得徐女上衣1件得手後離開。

    今年3月29日凌晨2點多，蔣男未經許可侵入社區，並以磁扣搭乘電梯至徐家外，發現屋外放置拖鞋，乃迅速離去。

    蔣男因簽賭職業運動積欠130萬元債務，遭催索債務甚急，5月8日凌晨侵入徐宅，竊取徐父放在主臥室系統櫃的現金260萬元。

    徐父發現現金遭竊後報警，警方隨即拘獲蔣男，並在其租屋處扣得徐女上衣、現金130萬元。

    法官審酌蔣男不思正途獲取財物，漠視他人財產法益而恣意以本案手法侵害他人財產，顯見其法治觀念薄弱，又無故侵入他人住宅內，危害他人居住安全，應予譴責。

    最後徐父以100萬元與蔣男和解，明訂蔣男償還就學貸款（貸款金額為46萬元）期間，因每期須償還1萬元就學貸款，期間內按月於每月10日前給付5000元至徐父指定的台灣癌症基金會或家扶基金會。屆時蔣男繳清就學貸款後，按月於每月10日前給付1萬5000元至徐父指定的台灣癌症基金會或家扶基金會。

    最後法官依竊盜罪將蔣男判刑8月，緩刑5年，並需提供240小時義務勞務並完成3場法治教育課程。

