    首頁　>　社會

    僅犯1案1人「非輕微」 男賣18公克海洛因法官重判8年

    馮男賣一人18公克海洛因，遭新竹地院重判8年。（記者蔡彰盛攝）

    馮男賣一人18公克海洛因，遭新竹地院重判8年。（記者蔡彰盛攝）

    2025/09/19 19:56

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹男子馮志明販賣18公克海洛因給毒蟲，雖僅一案一人，新竹地院考量販賣一級毒品最輕本刑無期徒刑「情輕法重」，酌情將刑期砍半減輕，結果辯護人認為太重，又請求依憲法法庭判決要旨再減，法官認為本案案情並非「極為輕微」、並無憲法法庭判決適用餘地，最後重判馮男徒刑8年。

    法官調查，馮志明去年6月3日凌晨在新竹縣竹北市，以4萬5000元代價販賣第一級毒品海洛因半兩（18.75公克）給郭進德（郭男部分經檢察官另行起訴，由新竹地院另案審理中），郭進德收受海洛因後，旋以5萬元轉賣給徐女。

    法官指出，販賣第一級毒品罪法定刑為死刑或無期徒刑，然同為販賣第一級毒品之人，其原因動機不一，犯罪情節未必盡同，或有大盤毒梟者，亦有中、小盤之分，甚或僅止於毒蟲間為求互通有無的有償轉讓，其販賣行為所造成危害社會之程度自屬有異，法律科處此類犯罪，所設之法定最低本刑卻同為「死刑或無期徒刑」，不可謂不重。

    法官認為相較於大盤、中盤毒販備置大量毒品欲廣為散播牟取暴利者，馮男危害性顯然不同，科處最低刑度的無期徒刑仍屬情輕法重，因此依刑法第59條規定酌量減輕其刑。

    然而辯護人以馮男販毒對象僅為郭進德一人，且僅有一次，縱適用刑法第59條規定減刑仍屬過重，請求依憲法法庭112年度憲判字第13號判決要旨，再酌減其刑。

    法官審酌馮男明知第一級毒品海洛因對人體之危害既深且劇，一旦成癮並長期施用，除可能造成神經系統病變外，更往往因難以戒除而導致家庭破碎、亟需金錢購買毒品而有其他犯罪所導致家庭、社會問題，猶仍為圖利益，無視法律禁令而為本案犯行，危害社會善良風俗甚鉅，況本案所販毒數量、價金並非些微數目，而馮男坦承同時段仍有其他販賣第一、二級毒品犯行，本案犯罪情節已非極為輕微，因此法官認為並無憲法法庭判決適用餘地。

    馮男於本案係為貪圖不法利得而販賣毒品，助長毒品在社會流通性，對於社會治安及國民健康所生危害非微不小，最後依販賣第一級毒品罪重判8年，犯罪所得4萬5000元沒收。

