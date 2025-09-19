為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    免費遊台灣！馬來西亞背包客化身提款車手 今進看守所

    洪男在ATM領錢時被警方逮捕。（員林警方提供）

    洪男在ATM領錢時被警方逮捕。（員林警方提供）

    2025/09/19 18:28

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年25歲，來自馬來西亞的背包客洪男，2週前被「高薪工作」、「免費到台灣觀光」吸引，加入詐騙集團。日前他入境台灣當起背包客，全台走透透，實際是專門接上游指示，四處到各地ATM提款、交款。他這趟「台灣之旅」17日在彰化畫下句點，因為員林警方接獲情資，趁他在北斗領錢時將他逮捕，如今他恐在台灣的看守所過中秋節了。

    員林警分局萬年派出所員警9月17日獲報有詐欺車手，現身北斗鎮中正路一帶ATM提款情資，遂即前往勘察埋伏，發現在提款機前有1名男子與情資相付，且在提款過程中不斷左右張望及神情緊張，員警上前盤查時，該男子竟心虛轉身拔腿就跑，員警立即展開追捕，並迅速將其壓制控制，當場查獲洪嫌並查扣詐騙所得提領之新臺幣12萬元及相關證物，全案依詐欺及洗錢防制法移請臺灣彰化地方檢察署偵辦。

    這名領款車手來自馬來西亞，他在當地被「免費到台灣觀光」吸引，來到台灣就是以「背包客」的名義四處趴趴走，實際拿著詐團的手機，到各地ATM領錢、交款。原本想要「免費遊台灣」的他，如今恐要待在彰化看守所一段時間了。

    員林分局長洪再德表示，詐騙集團常以「高薪工作」或「觀光旅遊」為幌子，吸引境外人士來台擔任車手，從事非法提領、面交金錢等犯罪行為。呼籲民眾切勿輕信網路上來路不明的徵才訊息，以免淪為詐騙集團的幫兇。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方在洪男的背包起獲手機及現金12萬元。（員林警方提供）

    警方在洪男的背包起獲手機及現金12萬元。（員林警方提供）

