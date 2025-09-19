健身教練誘少女嘿咻、獻裸照 檢起訴他4罪

周姓健身教練與少女嘿咻，拍少女性影像，又慫恿少女自拍裸露上半身影片。基隆地檢署今天偵結起訴他4罪。（情境照）

2025/09/19 18:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕20歲周姓健身教練透過手機通訊軟體Instagram（IG）結識15歲少女小恬（化名）後，約出小恬到基隆市1 家商旅嘿咻時，未經小恬同意以手機拍攝小恬私密處等性影像。警方獲報後查出周男不僅約小恬開房嘿咻，之前就曾慫恿小恬自拍裸露上半身影片傳給他，再用另外1支手機側錄留存。基隆地檢署今（19日）天偵結，將周男涉犯兒童及少年性剝削防制條例等4項罪名起訴。

檢警調查，周男從小就是名棒球選手，求學期間持續穩定健身，練出一身好身材，畢業後在基隆市1家健身房擔任健身教練；警方今年6月中旬接獲小恬母親報案稱，她還在念高中的女兒與周男交往，交往期間發生性行為；由於小恬未成年，警方通知周男到案，周坦承與小恬發生性行為，但並未強迫，小恬也證稱是兩情相悅；不過，小恬未成年，周男仍觸犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪。

請繼續往下閱讀...

警方勘驗周男手機赫然發現，裡面有周之前與小恬嘿咻時，未經小恬同意拍攝私密處性影片，與小恬自拍裸露上半身影片檔案、照片等。檢警查出，手機通訊軟體IG聊天室有一次性訊息功能（即僅能觀看而無法擷圖或下載儲存），周慫恿小恬選擇一次性訊息功能後，拿另1支手機側錄小恬傳給他的裸體影片留存上傳至雲端。警詢後，將周涉犯兒童及少年性剝削防制條例等罪送辦。檢方複訊後以周有再犯之虞，聲押他獲准。

警方今天偵結依周男涉犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪、無故竊錄他人身體隱私部位、無故以錄影方式攝錄他人性影像及違反兒童及少年性剝削防制條例違反本人意願使少年被拍攝性影像等4項罪名起訴，並將在押的周移審基隆地院。法官下午開庭，周認罪，法官裁定周交保3萬5000元，限制出境、出海。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法