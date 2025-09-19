「神鬼女票務」詐56億籌不到1500萬加保金 交保改裁定收押

隱餐飲集團負責人鄭淳駿（左圖，取自聖約翰科技大學官網）和女子羅佩雯（右圖，讀者提供）聯手詐欺臺雅集團已故董事長沈裕雄50億。（資料照）

2025/09/19 18:00

〔記者張文川／台北報導〕「神鬼女票務」羅佩雯涉與臺雅集團前董事長沈裕雄的特助、隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手，詐走沈裕雄逾51億元，並以「投資機票」為幌子騙投資人5.2億元，台北地院日前裁定羅佩雯500萬元交保，但台北地檢署抗告成功，高等法院撤銷發回更裁，台北地院今上午更裁2000萬元交保，命她於今日下午5時前覓保，結果羅女覓保無著，合議庭改裁定收押，將在替她拆除電子腳環後，還押台北看守所。

合議庭9月2日裁定，准予羅佩雯500萬元交保停押，限制住居，並限制出境、出海8個月，施以電子腳環科技設備監控1年，並命令她不得與同案被告有任何接觸、探詢案情的行為。

經高院發回更裁，北院合議庭今更裁指出，具保金額提高為2000萬元，並命令她於今日下午5時前覓保完成，但她的家人只籌到幾百萬元，未能籌足1500萬，合議庭因此改裁定收押但不禁見。

羅佩雯被控與臺雅集團前董座沈裕雄的特助鄭淳駿聯手，從2019年至2023年的5年內，以投資海外機票、移民投資等手法，詐走沈裕雄逾51億元，另又向10名投資人以「投資機票」為幌子詐騙5.2億元，連四海幫前幫主張存偉都被詐騙1.5億元；台北地檢署今年6月起訴羅女、鄭男等6人。

北院8月22日北院開庭時，羅女承認犯罪，表示願意300萬元交保，每天去警局報到、配合接受電子監控，保證每次開庭一定第一個到庭，拜託法官讓她交保。律師表示羅女已全部認罪，僅爭執欠款餘額、沒收金額及量刑，請求讓她交保以便親自赴銀行帳戶調取完整金流紀錄核對。

合議庭認為她對犯罪事實已供認不諱，9月2日裁定500萬元，但檢方不服，認為贓款尚未追回，資金往來去向也有待釐清，有逃亡、勾串、滅證之虞，提起抗告，高院17日撤銷發回北院更裁，北院今重開羈押庭，裁定加保1500萬元並強化科技監控；不過，羅女家屬籌不到錢，合議庭改裁定收押。

