    中配將婆婆裝箱棄屍淡水捷運站後方 拖空箱徘徊廣場4小時

    新北殷姓女子拖行李箱（紅框處），將婆婆棄屍捷運淡水站後方後，疑拖行空行李箱在廣場徘徊4小時。（記者吳仁捷翻攝）

    新北殷姓女子拖行李箱（紅框處），將婆婆棄屍捷運淡水站後方後，疑拖行空行李箱在廣場徘徊4小時。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/19 17:52

    〔記者吳仁捷／新北報導〕淡水警分局追查中國籍殷姓女子將婆婆王婦裝箱運屍案，發現她8月6日下午現身捷運竹圍站、關渡站及淡水站，拖行李箱走到捷運淡水站後方消失，不久重返捷運站，但行李明顯輕了不少。但從下午1時到5時許，許婦拖著行李在捷運廣場徘徊4小時，疑若有所思。直到警方接獲家屬報案，在行李箱採集、比對生物跡證，確認就是王婦，才通知涉案殷女到案，佐證殷女當天棄屍，直到發現遺骸比對確認，確認殷女棄屍，全案宣告偵破。

    警方調查，8月8日 受理王婦失蹤協尋，17日家屬在王婦住處發現可疑行李箱，警方採證發現王婦生物跡證，19日鑑識小組到住處採證，沒發現打鬥痕跡及血跡。8月23日通知殷女到案，她承認婆婆睡夢中沒了呼吸，擔心遭責怪沒照顧好老人家，獨自一人又不知如何辦理後事，只好將婆婆裝箱運走，棄屍淡水河畔。

    警方調查，殷女8月6日中午12時許從竹圍住家拖著一只粉紅行李箱外出，從竹圍捷運站上車，關渡站下車後走到淡水河岸邊，疑要尋找棄屍地點，不久又從岸邊走到關渡站，搭車到淡水站，走到捷運站出口鼻頭街後方，發現四處無人，連忙將遺體倒入河裡，隨即拖空箱，返回捷運廣場徘徊。

