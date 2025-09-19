為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    9旬老婦遭棄屍淡水河 中籍媳婦限制出境出海

    新北市淡水驚傳箱屍案，上月底在紅樹林沿岸發現遺骨，比對確認是失蹤王婦遺骨，其媳婦殷女涉犯遺棄屍體罪，被諭令限制出境、出海。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市淡水驚傳箱屍案，上月底在紅樹林沿岸發現遺骨，比對確認是失蹤王婦遺骨，其媳婦殷女涉犯遺棄屍體罪，被諭令限制出境、出海。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/09/19 16:59

    〔記者張文川／台北報導〕新北市93歲王姓老婦人8月初失聯，家屬急忙通報失蹤並PO網協尋，8月下旬有民眾在淡水河紅樹林段發現一截骨盆腔遺骸，經比對確認是王婦遺骨，警方調閱沿線監視器赫然發現，王婦剛過門不到半年的40歲中國籍殷姓媳婦，曾在王婦失蹤前拖行一個行李箱，出現在捷運淡水站後方河畔；警方昨通知她到案，她坦言婆婆驟逝，她擔心被家人責備而慌忙棄屍，警詢後移送士林地檢署複訊，檢察官認為她涉犯遺棄屍體罪，諭令殷女限制出境、出海。

    殷女到案後供稱，她發現婆婆叫不醒，沒有呼吸心跳，疑已過世，當時只有她在家，一時不知該如何處理，又怕被家人責備，才慌忙將婆婆遺體塞進行李箱，運至淡水河畔紅樹林區棄屍。警方依遺棄屍體罪將殷女送辦，正深入調查蒐集證據以比對相關說詞。

    警方指出，死者王婦於8月6日被家屬發現失聯，8月8日家屬向警方報請失蹤協尋。8月17日，家屬在住處附近發現一個可疑行李箱，通報警方並送鑑識採證。8月19日，新北市警局鑑識小組前往王婦住處採證，未發現明顯打鬥痕跡或血跡。

    8月26日，新北市淡水河高灘處外包廠商員工，於紅樹林地區發現疑似人類骨骸，經鑑識比對後，9月4日確認遺骨為失聯多日的王婦。警方鎖定同住的中籍殷姓媳婦，9月18日通知她到案說明，訊後依遺棄屍體罪嫌移送士檢；經複訊後諭令殷女限制出境、出海。

