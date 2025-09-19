台中女高中生校園墜樓 校方啟動安心輔導

台中海線一所高中下午驚傳高一女學生墜樓掉落車頂意外，女生失去呼吸心跳，經送醫急救不治。（資料照）

2025/09/19 17:00

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市海線地區一所高中下午約2點半發生墜樓事件，一名高一女學生墜樓掉落車頂，失去呼吸心跳，送醫急救不治。據了解，這名學生從國中時有情緒障礙，為校方列管輔導個案，每週要去輔導室進行晤談，今天下午晤談時情緒不穩，結束後傳出墜樓。

女學生墜樓聲響被發現後，校方立即通報消防局救人，救護車到院前已無呼吸心跳，學校校長、主任趕往醫院做後續處理及關懷，家長也收到通知趕到醫院了解。

校方表示，事發後學校立即啟動既有因應程序，對該班同學實施安心輔導，並由輔導團隊持續提供個別支持與追蹤協助，同時與家長聯繫，並通報相關單位進行協調與後續處理。

校方重申，學生的身心健康為首要關懷，學校將持續強化校內心理輔導資源，並與家庭及社福、醫療單位合作，提供當事學生與相關家庭完整、長期的支持。同時，學校也呼籲師生如發現疑似有心理困擾或自傷、自殺風險的同學，務必主動通報輔導老師或學務單位，共同守護學生安全與健康。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

