    目的地就在眼前！基金二路貨車過彎掉百箱飲料泡麵 司機罰3000

    魏姓男子今天清晨駕駛貨運聯結車，行經基隆市安樂區基金二路一處彎道時，後載車廂門未關好，致逾百箱礦泉水、泡麵、飲料掉落路面，所幸未釀成人員傷亡。（記者林嘉東翻攝）

    魏姓男子今天清晨駕駛貨運聯結車，行經基隆市安樂區基金二路一處彎道時，後載車廂門未關好，致逾百箱礦泉水、泡麵、飲料掉落路面，所幸未釀成人員傷亡。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/19 16:58

    〔記者林嘉東／基隆報導〕魏姓男子今（19日）清晨駕駛貨運聯結車，行經基隆市安樂區基金二路一處彎道時，因後載車廂門未關好，致逾百箱礦泉水、泡麵、飲料掉落路面，所幸未釀成人員傷亡。警方獲報協助交通管制、疏導車流，並連繫公司協助清運掉落飲料等物。

    警方在排除事故後，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，對魏男開單告發；魏男收到警方開給他的3000元罰單，不禁搖頭大嘆，再往前開不到1公里就抵達目的地裕隆倉儲，想不到貨物會在緊要關頭掉落路面。

    今天上午近6時許，基隆市警四分局大武崙派出所獲報，安樂區基金二路段發生1輛貨運聯結車貨物掉落路面事故；警方趕抵現場，赫見路旁堆滿一箱箱破損的飲料、泡麵、礦泉水共有100多箱。

    警方調查，1輛從桃園北上要載往基隆市大武崙裕隆倉儲的貨運聯結車，在過彎時發生貨物掉落意外，事故路段為一處微彎的道路，33歲魏姓聯結車司機上路前，未確實將車廂門關好，致車輛行進間大量貨物掉落佔據路面，所幸未造成人員傷亡。由於事故後，大量飲料等貨物堆放路邊，魏男緊急聯繫公司協助清運，無法趕在通勤尖峰時段前清走，對周邊交通影響甚鉅。

    警方獲報在散落物後方停放巡邏車警示，派員在貨物掉落路段實施交通管制，並通報環保局派員協助清理，魏男也立即聯繫公司調派人員清除掉落貨物。

    大武崙派出所長林志祥呼籲，有載送貨物或其他物品的駕駛人，上路前要檢查所載的貨物是否固定好，避免貨物或其他物品滲漏、飛散、脫落、掉落，影響其他用路人安全，千萬不可貪圖一時方便而影響行車安全。

    熱門推播