    首頁　>　社會

    台中某高中校園內驚傳墜樓 15歲少女送醫不治

    台中某高中校園內驚傳墜樓，15歲女高一生送醫不治。救護車示意圖。（資料照）

    2025/09/19 16:34

    首次上稿：16:15
    更新時間：16:34（新增學生不治）

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市一所高中今天下午約2點半發生女學生墜樓事件，15歲高中生從5樓墜下掉落在車頂，當場失去呼吸心跳，消防局出動救護車送往梧棲童綜合醫院搶救，急救後仍不治，詳細事發經過仍有待釐清，校長、主任陪同家長都在醫院了解狀況，並向家長說明與關懷。

