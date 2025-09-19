人行道護欄也被偷！莿桐鄉長氣憤：當年1公尺8千元採購 現在買不到

莿桐鄉外環道人行道的鋁合金護欄遭竊，鄉長廖秋蓉說7年前1公尺8000元採購，現在物價同樣金額買不到，希望能找回贓物。（記者黃淑莉攝）

2025/09/19 16:17

〔記者黃淑莉／雲林報導〕莿桐鄉公所為避免村民發生意外，多年前在外環道人行步道建置鋁合金護欄，日前村民發現護欄有2處缺口，經警方調閱附近路口監視器確定遭竊，並逮捕2名竊嫌。鄉長廖秋蓉說，當年1公尺8000元採購，以現在物價根本無法以同樣價格買到，希望能找回贓物裝回。

廖秋蓉表示，莿桐外環道平日有許多民眾走路運動，考量村民年紀大，為避免跌落農田情事發生，公所在2018年採購耐日曬、雨淋的鋁合金護欄，當時1公尺要8000元，沒想到上月底遭竊2段，分別29公尺、45公尺。

廖秋蓉說，護欄建置7年了，許多長輩走路已習慣靠近護欄，擔心沒有護欄會發生危險，確定失竊，公所第一時間報警，莿桐分駐所分配合調閱附近監視器，逮到2名竊嫌，卻沒有發現贓物。

斗六分局指出，警方獲報立即展開調查，不眠不休調閱周邊數十支監視器，2日內逮捕李姓、周姓2名嫌犯，訊後依竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

廖秋蓉強調，人行道的欄杆變賣賣不了多少錢，她認為竊賊會偷，應是有銷贓管道，建議收贓的業者也應受連坐嚴辦，才能有效嚇阻偷竊公共設施行為，現場部分欄杆底座的螺絲被鬆動，難保不被再失竊。

莿桐鄉外環道人行道的鋁合金護欄遭竊。（記者黃淑莉攝）

