為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人行道護欄也被偷！莿桐鄉長氣憤：當年1公尺8千元採購 現在買不到

    莿桐鄉外環道人行道的鋁合金護欄遭竊，鄉長廖秋蓉說7年前1公尺8000元採購，現在物價同樣金額買不到，希望能找回贓物。（記者黃淑莉攝）

    莿桐鄉外環道人行道的鋁合金護欄遭竊，鄉長廖秋蓉說7年前1公尺8000元採購，現在物價同樣金額買不到，希望能找回贓物。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/19 16:17

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕莿桐鄉公所為避免村民發生意外，多年前在外環道人行步道建置鋁合金護欄，日前村民發現護欄有2處缺口，經警方調閱附近路口監視器確定遭竊，並逮捕2名竊嫌。鄉長廖秋蓉說，當年1公尺8000元採購，以現在物價根本無法以同樣價格買到，希望能找回贓物裝回。

    廖秋蓉表示，莿桐外環道平日有許多民眾走路運動，考量村民年紀大，為避免跌落農田情事發生，公所在2018年採購耐日曬、雨淋的鋁合金護欄，當時1公尺要8000元，沒想到上月底遭竊2段，分別29公尺、45公尺。

    廖秋蓉說，護欄建置7年了，許多長輩走路已習慣靠近護欄，擔心沒有護欄會發生危險，確定失竊，公所第一時間報警，莿桐分駐所分配合調閱附近監視器，逮到2名竊嫌，卻沒有發現贓物。

    斗六分局指出，警方獲報立即展開調查，不眠不休調閱周邊數十支監視器，2日內逮捕李姓、周姓2名嫌犯，訊後依竊盜罪嫌移送雲林地檢署偵辦。

    廖秋蓉強調，人行道的欄杆變賣賣不了多少錢，她認為竊賊會偷，應是有銷贓管道，建議收贓的業者也應受連坐嚴辦，才能有效嚇阻偷竊公共設施行為，現場部分欄杆底座的螺絲被鬆動，難保不被再失竊。

    莿桐鄉外環道人行道的鋁合金護欄遭竊。（記者黃淑莉攝）

    莿桐鄉外環道人行道的鋁合金護欄遭竊。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播