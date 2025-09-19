為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    曾男扮女裝偷機車 八點檔臨演縱火燒屋回現場被逮捕

    北市文山區木柵路一棟2層樓磚造建築今日上午發生火警，4人一度被火勢逼著逃到屋頂，險象環生。（記者鄭景議翻攝）

    北市文山區木柵路一棟2層樓磚造建築今日上午發生火警，4人一度被火勢逼著逃到屋頂，險象環生。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/19 16:09

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區木柵路一棟2層樓磚造建築今日上午發生火警，火勢猛烈，一時濃煙密布。警消從屋內救出受困嗆傷的二樓房客一家四口，57歲的趙姓屋主則遭鄰居目擊縱火燒屋釀禍，文山一分局警方今日下午在案發現場附近發現趙男，立即將他帶回分局，目前仍在訊問釐清動機。

    據了解，趙男有縱火前科，他曾擔任過八點檔臨演，目前無業，常男扮女裝、偷過住戶內衣，5月份時還曾因為男扮女裝偷機車，上過新聞。

    北市消防局指出，起火點在1樓，屋內家具及雜物遭焚毀，燃燒面積約55平方公尺。現場共出動指揮車4輛、消防車20輛、救護車6輛，警義消合計74名人員及義消1車6人全力搶救，火勢於8時19分撲滅。警消獲報趕抵，緊急疏散救援，共有2男2女受困嗆傷，分別為37歲爸爸、38歲媽媽、2歲男子及僅5個月大的小女兒，4人一度被火勢逼著逃到屋頂，險象環生，所幸救出時皆意識清楚，隨即送往萬芳醫院救治。

    救出來的一家四口是房客住在2樓，屋主57歲趙姓男子則住在1樓。警方詢問鄰居案發經過後，有附近鄰居表示此次火警疑似是趙男在家燒東西導致，趙男在起火後就徒步離開住處往台北市方向逃逸，一度出現在捷運忠孝新生站附近，下午1時許回到案發現場馬上遭警方逮捕，目前警方持續釐清案情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播