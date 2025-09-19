曾男扮女裝偷機車 八點檔臨演縱火燒屋回現場被逮捕

北市文山區木柵路一棟2層樓磚造建築今日上午發生火警，4人一度被火勢逼著逃到屋頂，險象環生。（記者鄭景議翻攝）

2025/09/19 16:09

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區木柵路一棟2層樓磚造建築今日上午發生火警，火勢猛烈，一時濃煙密布。警消從屋內救出受困嗆傷的二樓房客一家四口，57歲的趙姓屋主則遭鄰居目擊縱火燒屋釀禍，文山一分局警方今日下午在案發現場附近發現趙男，立即將他帶回分局，目前仍在訊問釐清動機。

據了解，趙男有縱火前科，他曾擔任過八點檔臨演，目前無業，常男扮女裝、偷過住戶內衣，5月份時還曾因為男扮女裝偷機車，上過新聞。

北市消防局指出，起火點在1樓，屋內家具及雜物遭焚毀，燃燒面積約55平方公尺。現場共出動指揮車4輛、消防車20輛、救護車6輛，警義消合計74名人員及義消1車6人全力搶救，火勢於8時19分撲滅。警消獲報趕抵，緊急疏散救援，共有2男2女受困嗆傷，分別為37歲爸爸、38歲媽媽、2歲男子及僅5個月大的小女兒，4人一度被火勢逼著逃到屋頂，險象環生，所幸救出時皆意識清楚，隨即送往萬芳醫院救治。

救出來的一家四口是房客住在2樓，屋主57歲趙姓男子則住在1樓。警方詢問鄰居案發經過後，有附近鄰居表示此次火警疑似是趙男在家燒東西導致，趙男在起火後就徒步離開住處往台北市方向逃逸，一度出現在捷運忠孝新生站附近，下午1時許回到案發現場馬上遭警方逮捕，目前警方持續釐清案情。

