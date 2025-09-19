騎士「雷殘」摔進4公尺大水溝 消防緊急吊掛救援

陳姓男子今天下午騎車行經新北市瑞芳區月眉路時，疑因精神不濟「雷殘」，整個人摔落路旁約4公尺深的大排水溝內；新北市消防隊員獲報將他吊上路面送醫，陳男臉部受傷、身體多處骨折，無生命危險。（記者林嘉東翻攝）

2025/09/19 16:13

〔記者林嘉東／新北報導〕陳姓男子今（19日）天下午騎車行經新北市瑞芳區月眉路時，疑因恍神「雷殘」，整個拋飛、摔進路旁約4公尺深的大排水溝內，無法自行脫困；新北市消防隊員獲報將他吊上路面時，陳男臉部受傷，意識清楚，經送醫急救，身體還有多處骨折。

基隆市消防局今天下午2時許獲報，有1台機車行經新北市瑞芳區月眉路時，失控摔落路旁4公尺深的大排水溝內，無法自行脫困；消防隊員趕抵協助將他吊掛上路面，送往衛福部基隆醫院急救。

警方指出，摔車的43歲陳姓男子自稱，他騎經摔車路段時，突然恍神摔車，車子倒地後，他整個人摔進路旁大排水溝內，因無法自救只好報案。陳男獲救時意識清楚，臉部受傷、身體多處骨折；警方為他施以酒測，測得酒測值為每公升0毫克。

