    首頁　>　社會

    新北勞工局推防詐職場解謎任務線上遊戲 10/5前闖關填問卷再抽iPad

    勞工局設計「防詐職場解謎任務」線上互動遊戲，民眾在10月15日前闖關完成並填寫問卷，可抽iPad、AirPods等實用好禮。（新北市勞工局提供）

    2025/09/19 16:02

    〔記者黃子暘／新北報導〕詐騙手法百百種，新北市勞工局長陳瑞嘉說，近年詐騙集團常利用社群軟體刊登求才詐騙資訊，散佈虛假不實資訊，並偽裝多種身分操作評價和獲利經驗，意圖使民眾不慎落入求職陷阱，勞工局設計「防詐職場解謎任務」線上互動遊戲，民眾在10月15日前闖關完成並填寫問卷，可抽iPad、AirPods等實用好禮。

    勞工局表示，求職者需謹記「三備七不」原則，包括面試前可先至「商工登記公示資料查詢服務」系統，查詢公司相關資訊，針對誇大薪資或福利、缺乏公司資訊及具體工作內容等職缺應提高警覺、檢視資訊真實性，記得將面試地點及時間告知親友或避免獨身前往，也要記得「不繳錢、不購買、不辦卡、不亂簽約、不飲用、證件不離身、不非法工作」等原則。

    勞工局補充，「防詐職場解謎任務」線上互動遊戲，透過玩家的第一視角進行闖關，引導民眾辨識各類職場詐騙手法，包括檢視徵才廣告、面試階段應對回答等等，每關都有提示，逐步提升求職防禦力；10月15日前完成闖關、填寫問卷，還可抽iPad、AirPods，詳洽「新北勞動雲」網站「求職防騙宣導」專區的「最新消息」查看，或電洽（02）2960-3456分機6353曾小姐。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

