    社會

    安毒、空彈殼送立院向黃國昌「陳情」 男判拘役40天

    桃園李姓男子去年持一個牛皮紙袋至立法院請轉交給民眾黨立委黃國昌，紙袋內裝一顆空彈殼和白色結晶粉末，供稱他是陳情。台北地院今（19日）判李男拘役40天，得易科罰金4萬元；可上訴。（資料照）

    2025/09/19 16:06

    〔記者張文川／台北報導〕桃園李姓男子去年11月25日下午持一個牛皮紙袋，至立法院中興大樓交給櫃台人員，請其轉交給民眾黨立委黃國昌，黃的助理打開赫然發現，裡面竟裝一顆空彈殼和白色結晶粉末，察覺有異報警，警方化驗證實是二級毒品安非他命，循線逮到李男。李男供稱他是要向黃國昌陳情，請求政府正視槍、毒氾濫問題，檢警查無栽毒、恐嚇事證，將李男依持有二級毒品罪起訴；台北地院將李男判處拘役40天，得易科罰金4萬元。可上訴。

    30多歲李男到案供稱，他先前曾向警方檢舉犯罪，都被吃案，才出此下策轉而向立委陳情檢舉，希望立委能夠正視槍、毒犯罪。李男於去年10月、11月間在桃園市中壢區向毒販購得1包甲基安非他命，淨重0.3540公克。

    李男將這包安非他命連同空彈殼裝進紙袋，去年11月25日親自拿到立院中興大樓、請櫃台人員代為轉交給黃國昌，黃國昌的助理取件後拆開察覺有異，立即報警處理。

    警方將白色透明結晶物及空彈殼送驗，確認結晶物是安毒、空彈殼沒有殺傷力，李男也如實供出毒品上游，協助警方破獲販毒者，因此採信李男的「陳情、檢舉」說詞，沒有恐嚇用意，黃與辦公室人員也未因此心生畏懼，因此將恐嚇罪處分不起訴，依持有二級毒品罪嫌起訴，並聲請簡易判決。

    台北地院審理後，考量李男認罪並供出上游貨源，將他量處拘役40日得易科罰金。可上訴。

