屏縣消防隊員林士軒、義消黃奇男 雙獲消防署鳳凰獎

屏東縣消防局潮州分隊隊員林士軒榮獲2025年消防署鳳凰獎消防楷模。（屏東縣政府消防局提供）

2025/09/19 15:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕救災英雄令人敬佩，屏東縣消防局潮州分隊隊員林士軒、義消第三大隊副總幹事黃奇男，在各項救災救護工作中表現優異，分別榮獲2025年內政部消防署「鳳凰獎」消防及義消楷模。

消防楷模得獎人潮州分隊隊員林士軒，服務年資11年，參與屏縣多場大型災害搶救，包括東港安泰醫院火警、萬丹鄉富統公司火警及土耳其執行人道救援任務等火警人命救助案件，均展現高度專業，圓滿完成各項救援任務。

除第一線救災勤務，林士軒也擔任消防局救助隊教官，投入特考班救助訓練教學工作，將自身經驗傳承後進，為消防專業人才培育貢獻良多，還多次率領義勇消防人員參加繩索救援賽事並獲佳績，表現十分優秀。

義消楷模得獎人義消第三大隊副總幹事黃奇男，1985年11月加入東港義消分隊，40年來曾參與東港地區多場住宅火警、漁船火警，921地震也和義消兄弟前進埔里地區支援，2009年莫拉克颱風重創南台灣，造成88水災水淹東港、林邊、佳冬等沿海地區，他與義消兄弟一同進入災區參與救災任務。

黃奇男同時也參與2020年新園鄉鹽埔漁港漁船火警、2022年新園鄉中慶巷24號東美回收場火警、2023年東港海事學校旁漁船火警，不畏艱難協助搶救，圓滿達成任務、熱心奉獻，表現優秀。

屏東縣消防局義消第三大隊副總幹事黃奇男榮獲2025年消防署鳳凰獎義消楷模。（屏東縣政府消防局提供）

