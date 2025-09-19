屏東荒唐爸！酒駕罰款已9萬9 養老股票遭扣押 兒才知急幫繳清

書記官辦理執行案件示意照片。（法務部行政執行署屏東分署提供）

2025/09/19 15:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市一名男子酒駕遭判刑，執行完畢後，竟又於2016年酒後騎機車上路，違規行為共被裁罰9萬9000元，他多年不出面處理，直到法務部行政執行署屏東分署扣押他的股票集保帳戶，孩子才知道父親積欠罰單，趕快協助繳清，以免幫父親買來養老用的股票受到影響。

行政執行署屏東分署表示，該名男子先前就因酒駕駕駛機車，觸犯公共危險罪，經法院判處徒刑執行完畢，且駕駛執照被吊扣，2016年5月間某日下午，他明知駕照被吊扣，喝酒不能駕駛機車，竟仍酒後騎機車，經警方查獲以其駕駛執照吊扣期間駕駛機車、5年內酒精濃度超過規定標準2次以上，違反修正前「道路交通管理處罰條例」第21條第1項第5款、第35條第3項規定予以舉發，男子違規行為共計被裁罰新台幣9萬9000元。

男子未繳納罰款，經公路局高雄區監理所屏東監理站移送強制執行，僅受償2736元，屏東監理站檢具執行憑證再行移送屏東分署執行，接著承辦書記官對男子名下存款進行扣押也僅受償1569元，男子積欠的金額還有9萬多元。

承辦書記官接續查調男子財產，發現他有高達10多筆股票投資所得，雖然每筆金額不高，約介於200多元至2千多元，但他投資的股票漲幅居多，於是發文扣押他的集保帳戶。

屏東執行分署表示，男子的兒子收到扣押公文後，馬上致電分署表示要幫父親繳清罰款，還提到他父親都把罰單或公文藏起來，不讓他們知道，要不是這次股票被扣押，他們也不知道父親有欠這些錢，分署扣到的股票是家人幫父親買的ETF型股票，給父親養老用的。在兒子幫父親繳清交通違規罰鍰後，分署立即撤銷扣押。

屏東分署也呼籲，本（9）月為全國交通安全月，喝酒不開車，開車不喝酒，切莫輕忽觸法，傷財又肇禍；分署將持續堅決打擊酒駕及無照駕駛等交通違規行為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

