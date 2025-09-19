淡水箱屍命案 高大成揭關鍵：行李箱沒血跡卻暗藏玄機

高大成指出，婦婦把棄屍後還把「兇箱」帶回家，行李箱找不到血跡，也無法研判有他殺的跡證，可能死後2小時內就裝箱棄屍。（記者蔡淑媛攝）

2025/09/19 15:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新北市淡水驚傳箱屍命案，一名93歲老婦在父親節失蹤，10多天後紅樹林沼澤樹叢發現一截骨盆腔遺骸，40歲中配媳婦才坦承婆婆突然過世，裝箱棄屍淡水河，對此，法醫高大成指出，婦婦把棄屍後還把「兇箱」帶回家，行李箱找不到血跡，也無法研判有他殺的跡證，可能死後2小時內就裝箱棄屍。

這名王姓老婦人上個月驚傳失蹤，家屬緊急報案並PO網協尋，後來高灘處外包人員在淡水河紅樹林段發現一截骨盆腔遺骸，比對確認是失蹤王婦，進一步過濾監視器，赫見王婦剛進門中國籍媳婦殷女，拖行一只行李箱，短暫出現捷運淡水站後方河畔，殷女聲稱婆婆突然過世，不知如何處理，才將她裝箱棄屍淡水河。

請繼續往下閱讀...

高大成指出，殷女把婆婆屍體裝進行李箱，拖到淡水河棄屍，不同一般殺人棄屍，連箱帶屍丟進水裡，而是只丟入屍體，把兇箱又帶回家，收在家中，可見其「節儉」個姓，加上行李箱採不到血跡及皮肉等他殺跡證，可能是自然死亡。

由於目前僅找王婦一截骨盆腔遺骸，難以推斷死因，更無法斷定是否為他殺，但從行李箱內沒有血跡及皮肉等死亡跡證，研判應該死後很早就棄屍，如果晚一點也可能吐血等現象，懷疑可能在死後2小時內就裝箱棄屠屍。

另外媒體詢問，是否王婦被裝箱時仍未死亡，高大成則說，如果還活著在路程也全力掙扎會留痕跡，可以在夾鍊處採到DNA，但目前看起來是沒有，可能是自然死亡。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法