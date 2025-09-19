花蓮縣垃圾場1週燒3次！ 今花市垃圾場傳沼氣外洩起火

花蓮市垃圾場上午發生沼氣外洩，消防局派車救火，上午8點控制火勢。（花蓮市公所提供）

2025/09/19 15:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕上週12日花蓮吉安鄉光華垃圾場起火還連燒兩次，今天花蓮市垃圾掩埋場也在清晨發生起火，初步調查原因是下方深埋的沼氣外洩，第一時間立即通報119支援，沼氣外洩狀況上午8點左右控制，但因擔心再度起火，將連續3天派水車灑水避免再度發生。

花蓮市設在美崙海邊的垃圾掩埋場值班人員今天清晨5點54分，發現垃圾場冒煙，第一時間通報119支援，花蓮縣消防局美崙分隊在10分鐘後趕到，發現有沼氣外洩，花蓮市清潔隊也調派怪手、水車加入，也請垃圾轉運業者聚得環保支援機具，消防人員透過噴水澆灌滅火，火勢在早上8點左右控制住。

花蓮市長魏嘉彥也趕到現場了解，魏嘉彥說，目前花蓮市垃圾暫置量已高達8萬公噸，僅靠現有10餘支沼氣排氣管已難以因應，若不正視處理速度，恐將重演類似災情，他呼籲縣府環保局正視垃圾去化的迫切需求。他也說，環境部已核定經費，近期將著手進行垃圾場整頓；環保局也規劃未來辦理垃圾打包工程，預估金額5千萬元。

對此花蓮縣環保局今天上午在議會也被問到垃圾場去化問題，局長饒慶龍說，目前花蓮市垃圾場掩埋面以上2萬1千公噸、掩埋面以下2萬5千公噸，將斥資整頓為兩堆長條形的垃圾堆，長度100公尺、寬40公尺，周邊有5公尺防火道路各5公尺，前面預留緊急轉運空間可以放5千公噸垃圾，這次先編列9百萬進行垃圾場覆網整頓，後續也將編列經費進行垃圾打包工程，希望可在今年底前去化。

