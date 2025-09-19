「超跑媽媽」養重度腦麻兒 詐騙集團騙不下去「願上帝祝福妳」

「超跑媽媽」陳嘉齡與小比。（取自臉書「小比的跑旅雜記」）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕有「超跑媽媽」之稱的陳嘉齡，長年獨自撫養極重度腦性麻痺兒子「小比」，母子倆攜手參加超過300場路跑與馬拉松比賽，甚至挑戰成功登上玉山，但小比昨晚（18日）已離世。陳嘉齡曾分享一段特殊經歷，她接到詐騙集團來電，對方謊稱「小比遭到綁架」還哭喊，但陳嘉齡回答，兒子是腦性麻痺患者，「如果他真的會走會跳，我比別人更高興」，詐騙集團啞口無言，只說「願上帝祝福妳，希望妳未來的路一切順遂」，隨即掛斷電話。

「超跑媽媽」與小比的感人故事，激勵無數人，但近日小比身體狀況每況愈下，昨晚陳嘉齡在臉書「小比的跑旅雜記」透露小比離開去天上當天使了，逾萬名粉絲、路跑好友湧入留言表達不捨，祝福小比一路好走，為小比媽加油。

回顧過往，陳嘉齡曾分享經歷，她接到陌生來電，對方謊稱「小比遭到綁架」，並在電話另一端以淒厲哭喊聲模仿小比的聲音，喊著「媽媽救我！」甚至威脅她支付贖金，但陳嘉齡平靜回答：「我兒子是腦性麻痺的孩子，他不會走路、不會吃飯，他現在就在我身邊，如果他真的能走能跳，我比任何人都高興」。

詐騙集團片刻沉默後，說出「願上帝祝福你，希望妳未來的路一切順遂」，隨即自行掛斷電話，這段「詐騙反被感動」的插曲，至今仍讓不少網友動容。

