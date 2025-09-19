為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非法宰殺保育類海豚當捕鯊餌料 琉球漁船「漁勝發號」船長起訴

    琉球籍漁船「漁勝發號」非法宰殺保育類海豚被檢方查獲。（屏檢提供）

    琉球籍漁船「漁勝發號」非法宰殺保育類海豚被檢方查獲。（屏檢提供）

    2025/09/19 15:15

    〔記者李立法／屏東報導〕琉球籍漁船「漁勝發號」田姓船長與船上印尼漁工去年在北太平洋海域作業時，非法獵殺第2級保育類野生動物海豚，經加拿大聯邦漁業及海洋部發現（DFO）通報我國後，屏東地署檢遂指揮保七總隊及海巡查緝隊等單位進行偵辦，待該漁船於今年7月返台靠港時，登船檢查，扣得相關證物，經認定田姓船長及同船6名印尼籍漁工犯罪事實，檢察官今天依非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌起訴田男，6漁工則獲緩訴處分，須各別向公庫支付6萬元。

    屏檢調查，漁勝發號田姓船長僱用10名印尼籍船員，以延繩釣法從事捕撈鯊魚、鮪魚、鬼頭刀等魚類，去年5月間從鹽埔漁港出海前往北太平洋海域作業，田男卻指揮10名漁工先持漁槍標射接近船艏的海豚，再以長柄電魚勾將射中的海豚勾至甲板上，並啟動電閘使長柄電魚勾通電，將海豚電擊麻痺，10名漁工隨後持魚刀支解分割成掌心大小的碎塊，存放船艙冰箱內，作為釣捕鯊魚的餌料。

    檢方指出，漁勝發號漁船非法宰殺保育類海豚行為經加拿大聯邦漁業及海洋部發現（DFO）通報我國後，檢察官指揮保七總隊及海巡查緝隊等單位，於該船7月間返台靠港後，查獲上情，田姓船長及同船漁工以此方式獵得保育類海豚共43隻，未使用的海豚餌料與外皮，則於返台前丟棄於外海，10名涉案印尼籍漁工中，有4名漁工已於其他航程中離船，已發布通緝。

    熱門推播