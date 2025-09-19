為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    孝子花37萬幫母親裝升降椅 母親突癱解約仍得付10萬違約金

    黃姓男子幫母親裝升降椅，母親突生病臥床無法使用，黃男解約仍要付10萬9千元。示意圖。（資料照）

    2025/09/19 14:54

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓老婦年邁無力爬樓梯，兒子孝順花了37萬幫她在家裡裝豪華智慧款樓梯升降椅，但兒子剛簽完約付15萬元訂金，黃婦突然生病住院，出院後已完全喪失行動能力，兒子向廠商解約，但廠商認為已派工下料訂製，要求賠10萬9千元違約金，雙方鬧上法院後，法官判黃男應賠這筆錢。

    判決指出，2024年3月，黃姓男子見母親年邁，家裡又是透天厝，母親上下樓梯困難，於是他找上施作樓梯升降椅的廠商，經廠商派 員到黃家丈量後，開出37萬元的報價；黃男與廠商簽約，並付15萬元訂金後，母親突生病住院，同年8月出院後，母親長臥在床已完全喪失行動能力，兒子見母親無法使用升降椅，於是向廠商解約。

    但廠商認為，升降椅是訂製款，無法再給其他人使用，且現場丈量（需工時1日）、設計軌道繪製完畢（需工時4日），並依丈量及設計圖製作彎管、燒焊、烤漆、組裝主機、完成品檢測試及安裝前組立等工作（需工時19日），合計耗費工時24日，工資加材料費已24萬8千多元，且雙方合約清楚記載，簽訂後第6日起解約，黃男須給付總價款70%計算的違約金，因此要求黃男賠10萬9千元。

    雙方談不攏鬧上法院，高雄地方法院簡易庭審理時，法官認為，依雙方合約內容，黃男應賠總價7成的違約金，扣掉他已付的15萬元訂金，判黃男應賠10萬9千元，可上訴。

