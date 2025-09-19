中警抓25共犯！4千門號詐全台騙5億 人頭門號價碼曝光

警方循線逮捕管理機房的核心幹部。（警方提供）

2025/09/19 14:12

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑警大隊追查一起假檢警詐騙案件，循線查出開通訊行的張姓男子（30歲），提供大批人頭門號給詐騙機房使用，經發動三波行動，共查緝25名嫌犯到案，統計人頭門號多達4000門，受害人數至少250人，財損金額高達5億元，堪稱近年破獲結構完整的詐騙犯罪組織之一。

台中市刑大科偵隊長吳柏寬今天說明案情指出，張男經營非連鎖小型通訊行，卻長期以單個電話門號1500元至4000元不等收購，再以8000元至1萬元不等轉賣給詐騙集團，還與境外詐騙機房勾連，結合國內DMT話務中心，透過通訊行大量供應人頭門號，提供給詐騙集團用於假檢警、假投資及釣魚簡訊等詐騙電話，從控盤首腦、系統商、水房成員、車手頭到基層車手，各角色一應俱全，不法所得再透過虛擬貨幣及ATM自存等方式層層轉移，洗錢規模龐大。

檢警今年1月、4月及7月分別執行3波搜索，查扣1台DMT設備、35支手機 、SIM卡、月租卡、黑莓卡、泰國網路卡，以及5輛汽車，及214萬元等贓證物，初步清查，光是人頭門號就超過4000門，受害人遍布全台，財損金額至少5億元，顯示詐騙集團結構化、專業化趨勢，已從單純車手進化為跨境分工產業鏈，對社會治安造成極大威脅。

警方詢問後將張男及其通訊行店長、員工，及機房幹部等25人，全數依詐欺、洗錢及組織犯罪條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦，連同張男在內等6名核心幹部被收押禁見。

警方發動三波行動，共查緝25名嫌犯到案。（警方提供）

警方查扣大批贓證物。（警方提供）

