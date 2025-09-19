淡水箱屍案承辦員警媽祖廟獲5聖筊 3天後老婦人骸骨就被發現

淡水警分局偵辦失蹤王姓老婦人過程，員警到福佑宮參拜媽祖，獲得5個聖筊，3天後就找到王婦遺骸。（記者吳仁捷翻攝）

2025/09/19 14:36

〔記者吳仁捷／新北報導〕淡水警分局偵辦王姓老婦人失蹤案，警方接獲協尋案，承辦員警偵辦過程中突破殷女心防，掌握棄屍捷運淡水站後方水域，發動警消多日搜尋；期間雖未立即有所進展，但員警秉持鍥而不捨的精神，8月23日前往淡水福佑宮祈求媽祖指引，獲得連續5個「聖筊」，讓同仁士氣大振，果然3天後高灘地外包廠商就在河畔發現遺骸，比對確認為王婦所有，警方進一步偵辦並將涉案殷女送辦。

淡水警分局強調，接獲王姓老婦人失蹤案後，積極未輕忽，案發後即透過官方臉書及各大社群群組廣為發布協尋訊息，獲得大眾迴響，積極提供線索與關注。

請繼續往下閱讀...

據了解，承辦員警偵辦過程中突破殷女心防，掌握棄屍位置，發動警消多日搜尋，期間沒有立即有所進展，員警鍥而不捨，8月23日到淡水福佑宮祈求媽祖婆指引，獲得連續5個「聖筊」啟示，讓同仁士氣大振。

三天後，高灘處外包淨灘人員於紅樹林沼澤地發現女性遺骸，經鑑識比對確認為失蹤的93歲王姓婦人，此一發現成為案件重大突破，協助警方釐清案情，全案已依涉嫌遺棄屍體罪嫌將殷姓女子函送士林地方檢察署偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法