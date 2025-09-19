為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    聯結車門沒關好500多箱飲料泡麵掉一地民眾搶著撿 司機崩潰

    基隆市基金二路19日6時多一輛滿載飲料、泡麵的聯結車，第二節車子疑車門未關妥，大批貨物連同棧板飛出，約有500多箱寶特瓶飲料、泡麵散落一地。（民眾提供）

    基隆市基金二路19日6時多一輛滿載飲料、泡麵的聯結車，第二節車子疑車門未關妥，大批貨物連同棧板飛出，約有500多箱寶特瓶飲料、泡麵散落一地。（民眾提供）

    2025/09/19 13:59

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市基金二路靠近大武崙工業區路段，19日上午6時多一輛滿載飲料、泡麵的聯結車，第二節車子疑車門未關妥，大批貨物連同棧板飛出，約有500多箱寶特瓶飲料、泡麵散落一地。由於飲料瓶未摔破，不少路過民眾撿拾，司機急忙喊「拜託，別再撿。」。

    基隆市安樂區定國里長徐寅禹說，今天一大早約莫6點多左右，一輛聯結車飲料貨品掉落路邊，約有500多箱飲料、寶特瓶摔落一地，她有看到很多民眾在路旁邊撿飲料，有點危險，呼籲民眾注意安全；徐寅禹強調，雖然飲料泡麵掉落路邊，仍屬廠商的財產，民眾未經人同意任意撿拾，恐有觸法之虞，請大家不要再撿。

    因為這起意外，現場交通大受影響，只剩一車道可通行，廠商後來緊急調派其他車輛來處理貨品，因多數物品還完好，一開始有很多民眾來撿飲料，但貨運司機眼看愈來愈多人來撿，一包一包地帶走，趕緊喊停，請民眾不要再撿了。

    環保局人員表示，清潔隊人員到場協助讓道路淨空，廠商必須派人自行處理，由於大批貨物掉落路邊阻道，環保局將依廢棄物清理法開單告發。

    基隆市基金二路19日6時多一輛滿載飲料、泡麵的聯結車，第二節車子疑車門未關妥，大批貨物連同棧板飛出，約有500多箱寶特瓶飲料、泡麵散落一地。（民眾提供）

    基隆市基金二路19日6時多一輛滿載飲料、泡麵的聯結車，第二節車子疑車門未關妥，大批貨物連同棧板飛出，約有500多箱寶特瓶飲料、泡麵散落一地。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播