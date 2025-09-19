聯結車門沒關好500多箱飲料泡麵掉一地民眾搶著撿 司機崩潰

基隆市基金二路19日6時多一輛滿載飲料、泡麵的聯結車，第二節車子疑車門未關妥，大批貨物連同棧板飛出，約有500多箱寶特瓶飲料、泡麵散落一地。（民眾提供）

2025/09/19 13:59

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市基金二路靠近大武崙工業區路段，19日上午6時多一輛滿載飲料、泡麵的聯結車，第二節車子疑車門未關妥，大批貨物連同棧板飛出，約有500多箱寶特瓶飲料、泡麵散落一地。由於飲料瓶未摔破，不少路過民眾撿拾，司機急忙喊「拜託，別再撿。」。

基隆市安樂區定國里長徐寅禹說，今天一大早約莫6點多左右，一輛聯結車飲料貨品掉落路邊，約有500多箱飲料、寶特瓶摔落一地，她有看到很多民眾在路旁邊撿飲料，有點危險，呼籲民眾注意安全；徐寅禹強調，雖然飲料泡麵掉落路邊，仍屬廠商的財產，民眾未經人同意任意撿拾，恐有觸法之虞，請大家不要再撿。

因為這起意外，現場交通大受影響，只剩一車道可通行，廠商後來緊急調派其他車輛來處理貨品，因多數物品還完好，一開始有很多民眾來撿飲料，但貨運司機眼看愈來愈多人來撿，一包一包地帶走，趕緊喊停，請民眾不要再撿了。

環保局人員表示，清潔隊人員到場協助讓道路淨空，廠商必須派人自行處理，由於大批貨物掉落路邊阻道，環保局將依廢棄物清理法開單告發。

基隆市基金二路19日6時多一輛滿載飲料、泡麵的聯結車，第二節車子疑車門未關妥，大批貨物連同棧板飛出，約有500多箱寶特瓶飲料、泡麵散落一地。（民眾提供）

