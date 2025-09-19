才剛獲緩刑！媽媽又交出女兒帳戶給詐團 下場曝光

黃女把女兒的帳戶提供給詐團。這次法官不再同情她，不給緩刑。（示意圖）

2025/09/19 13:54

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣黃女2年前將自己的帳戶提供給詐團，短短一小時被匯進12萬餘元，立即提領一空，黃女很快被警方逮捕，移送法辦，法官念其初犯，判處有期徒刑4個月，緩刑3年。去年剛獲緩刑的她又將女兒的帳戶提供給詐團，再度被查獲。該案由彰化地院審理，法官認為，黃女沒有記取教訓，造成被害人金錢的損失，依幫助犯洗錢防制法第19條第1項後段之洗錢罪，判處有期徒刑4個月，併科罰金3萬元。

黃女2023年11月間，將自己的郵局帳戶資料提供給詐團，短短1小時，就有3名被害人先後匯進12萬4千多元的現金，這些款項迅即被提領一空，警方循線找到黃女。由於黃女有意賠償3名被害人損失，法官判她4月徒刑，緩刑3年。

但黃女去年初才獲緩刑，3月又把女兒的金融帳戶資料提供給詐團，東西才交出不到半小時，吳姓被害人即匯入9985元至該帳戶，其中8000元隨即被領走。

法官表示，被告不知記取教訓，把個人帳戶及女兒帳戶提供給詐團使用，無視原緩刑的寬典，再次輕率提供金融機構帳戶工具予他人使用，使犯罪集團得以從事詐欺取財及洗錢之行為，不僅造成無辜民眾受騙而有金錢損失，亦助長詐欺犯罪之氣焰，並使詐欺集團成員得以掩飾、隱匿該等詐欺所得之來源、去向及所在，增加檢警機關追查之困難，實有不該，因此判處4月徒刑，併科3萬元罰金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

