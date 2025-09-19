我在哪？「中部百慕達」再發威 阿北找不到愛車鬼打牆3小時

最後在距離高鐵站1.8公里外的台鐵新烏日站旁，找到機車。（警方提供）

2025/09/19 13:27

〔記者許國楨／台中報導〕彰化一名阿伯近日到高鐵台中站搭車，卻因第一次來不熟路況，機車停妥後完全忘記地點，返程時在超過千輛機車停車場裡瘋狂繞了3小時，找到懷疑人生，差點以為自己「鬼打牆」，所幸有員警化身最強尋車高手，僅用30分鐘就破解謎團，在1.8公里外台鐵新烏日站附近順利找到，讓阿伯激動直呼：「真的太神啦！」

烏日分局今天說，64歲楊姓阿伯前天興沖沖地騎車到高鐵站，準備搭車北上辦事。沒想到回到台中站時腦袋一片空白，完全想不起車停在哪個區域，由於台中高鐵站與台鐵新烏日站共構，停車格數量破千，加上道路宛如迷宮，出口、匝道、地下道交錯，被稱為「中部百慕達」、「台中高鐵迷宮」，讓初次停車的他根本毫無頭緒。

他先在烈日下來回尋找，走到滿身大汗腿軟、快要懷疑人生，甚至忍不住覺得「真的是鬼打牆」，3個小時過去仍一無所獲，最後只能報警求助。

烏日派出所巡佐王瑞波與警員賴顗伊接獲報案後，立刻展開「尋車行動」，他們先安撫阿伯情緒，再耐心詢問當時騎車路線與經過的地標，隨後直接開巡邏車載他「重走一次」，果然，不到30分鐘便憑藉經驗與細心，在距離高鐵站1.8公里外的台鐵新烏日站旁，找到這輛「失蹤3小時」的機車。

阿伯見到愛車的那一刻，又驚又喜，不斷向員警鞠躬致謝，直誇他們才是真正的「平民英雄」，警方也提醒，停車時務必記下地標、拍照或用手機定位，以免再度陷入「百慕達迷宮」般的鬼打牆窘境。

