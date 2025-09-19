「陰莖增大術」奪命！前科醫丁斌煌哭窮 檢2度降保至20萬交保

醫師丁斌煌涉過失致死，檢方2度降保，今凌晨20萬獲保離去。（資料照）

2025/09/19 13:10

〔記者陳彩玲／台北報導〕有前科的醫師丁斌煌再度捲入命案，17日為簡姓男子進行「陰莖增大術」時操作不當，導致患者死亡，台北地檢署昨訊後依過失致死罪嫌，諭令100萬元交保並限制出境出海，但丁男遲遲湊不到交保金，在檢察官2度降保至20萬元，才於今天凌晨辦保離去。

檢方昨晚深夜諭令丁男100萬元交保，但他在4個小時內湊不到錢，檢察官於今日凌晨時首度降保至50萬元，但丁男仍哭窮、喊沒錢支付，直到凌晨3時多，再次降保到20萬才辦保離去。

請繼續往下閱讀...

檢警初步調查，簡男日前找上丁姓醫師幫他做「陰莖增大術」，手術費用約為40萬元；於17日上午10時許，進行手術，4小時後完成手術，患者卻於晚間7時許失去呼吸、心跳，診所趕緊撥打119要將患者送醫，但救護人員抵達時發現簡男已明顯無生命徵象。

警方到場後，聯繫死者家屬到場，並當場逮捕負責手術的醫師丁斌煌，查扣相關證物，以利釐清案情。據悉，丁男向警方表示，整個手術皆是依照程序進行，不知道為何患者卻在麻醉恢復期失去呼吸、心跳。

此案爆發後，丁斌煌也被起底，早在11年前因幫患者進行「陰莖增大術」時操作不當，導致患者死亡。不僅如此，數年前幫女患者們隆乳，也引發大量醫療糾紛，導致他一直改名字、換診所招牌，如今再度有病患身亡，引發外界議論。

