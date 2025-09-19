屏縣1~8月酒駕釀4死264傷 警方9/22起專案取締

屏縣警察局9月22日起啟動「酒駕專案勤務」，加強取締違規。（屏東縣政府警察局提供）

2025/09/19 13:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣今（2025）年1至8月酒駕事故造成4人死亡、264人受傷，為嚴防酒後駕車引發的交通事故，屏東縣政府警察局將從本（9）月22日起啟動「酒駕專案勤務」，針對高風險路段與時段加強巡查與取締。

屏縣警局表示，今年1至8月屏東縣因酒駕事故造成4人死亡、264人受傷。雖然受傷人數較去年略減，但死亡人數卻增加，顯示酒駕仍是重大交通事故的重要肇因。尤其在聚餐飲宴或應酬場合中，部分駕駛人心存僥倖上路，不僅判斷力下降，更將自己與他人置於風險之中。

屏警此次專案勤務將鎖定高風險路段與時段，規劃針對性攔檢與巡邏，並結合第三方警政策略，與地方政府、餐飲與娛樂場所合作，推廣酒後不開車理念，鼓勵代駕或叫車服務。警察局同時深入社區、商圈與市場進行實地提醒，透過多元宣導讓安全駕駛真正走入日常生活。

警方表示，依「道路交通管理處罰條例」第35條，酒測值超標者，機車駕駛人酒測超標處1萬5000元以上、9萬元以下罰鍰；汽車駕駛人處3萬元以上、12萬元以下罰鍰，並吊扣駕照1至2年；若拒測，將面臨18萬元罰鍰、吊銷駕照並移置車輛。若因酒駕導致他人重傷或死亡，更將終身不得再考領駕照。

屏縣警察局長甘炎民表示，酒駕往往換來的是一生的痛，生命無價，每一位駕駛人都應為自己與他人安全負責。屏警將持續落實專案勤務，但唯有全民自律，拒絕酒後駕車，才能共同營造安全、安心的交通環境。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

屏縣警察局將啟動酒駕專案勤務。（屏東縣政府警察局提供）

